18 ноября PlayStation Network столкнулась с масштабным сбоем на фоне начала мирового запуска Grand Theft Auto VI. Владельцы консолей пожаловались на невозможность войти в аккаунты, скачать игры и подключиться к сетевым сервисам.



По данным Downdetector, количество жалоб превысило 4000 за короткий промежуток времени. Некоторые пользователи также сообщили о высоком пинге и сообщениях о перегрузке серверов PlayStation.

Sony подтвердила технические неполадки, предупредив о возможных проблемах с запуском игр, приложений и сетевых функций. При этом официальную причину сбоя компания не назвала.



Инцидент совпал с началом релиза GTA VI, которая уже стала доступна в Новой Зеландии и постепенно открывается в других регионах. Миллионы игроков готовятся одновременно запустить долгожданную новинку Rockstar.



Не исключено, что повышенная нагрузка перед выходом GTA VI повлияла на стабильность PSN, однако прямой связи между событиями пока не установлено.



Примерно через 45 минут после начала массовых жалоб работа сервисов начала восстанавливаться. Позднее Sony сообщила об устранении неполадок. Мировой релиз GTA VI состоится 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.