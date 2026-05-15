Asus начала выпуск оперативной памяти под брендом ROG

Asus представила первые модули оперативной памяти под брендом Republic of Gamers. Анонс состоялся на мероприятии ROG Day 2026 в Китае, посвящённом 20-летию бренда.

Новая линейка получила название ROG DDR5 Edition 20. Комплекты состоят из двух планок по 24 ГБ.

Память поддерживает режимы 6000 МТ/с и 8000 МТ/с, профили Intel XMP и AMD Expo, а также фирменный режим ROG Mode.

Разработкой модулей Asus занималась совместно с китайской компанией Biwin. На старте продажи ограничатся китайским рынком. Цена комплекта составит 5999 юаней.

Одновременно Asus представила программу ROG Certified. Она предназначена для сертификации оперативной памяти под устройства компании.

В рамках программы Asus будет сотрудничать с 14 производителями памяти, включая ADATA, Corsair, G.SKILL, Kingston, Lexar, TeamGroup и Viper Gaming.

Ранее СМИ сообщали, что Asus может начать выпуск памяти и других компонентов на фоне дефицита на рынке чипов.