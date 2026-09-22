LG представила первую в мире OLED-панель с частотой 720 Гц для игровых мониторов

В южной Корее состоялась презентация компании LG Display, на которой была анонсирована 24,5-дюймовая OLED-панель с частотой обновления 720 Гц. Новинка стала первой в мире OLED-матрицей с такой высокой частотой и будет основой для игровых мониторов многих брендов.

По словам компании, разрешение матрицы 1920 × 1080 пикселей (Full HD), время отклика составляет всего 0,02 мс, а сверхвысокая частота обновления в 720 Гц снизит размытие и шлейфы в динамичных играх, включая шутеры и гонки. Диагональ в 24,5-дюйма выбрана неспроста, такой размер мониторов предпочитают большинство киберспортсменов, что им позволяет видеть всё пространство экрана.

Кроме этого, уже анонсирован первый в мире монитор на этой панели, им стал ASUS ROG Swift OLED PG259QWS Ace, которого выбрали официальным монитором киберспортивного турнира PGL CS2 Major Singapore 2026 по игре Counter-Strike 2.