Анонс Huawei Nova 12 Pro и 12 Ultra: стильные смартфоны на новых чипах Kirin

Сегодня в Китае состоялась презентация серии смартфонов Huawei Nova 12, в которую вошли четыре девайса, про базовую модель Nova 12 Lite мы писали в этом материале, а здесь пойдёт речь о старших представителях линейки — Nova 12 Pro и Nova 12 Ultra.

Новинки выполнены в едином дизайне, но есть некоторые отличия в технических характеристиках и материалах задней панели. Модель Nova 12 Pro получила фирменную однокристальную систему Kirin 8000 и стеклянную «спинку», а Nova 12 Ultra оснащена более производительным чипом Kirin 9000SL, а задняя часть смартфона обтянута эко-кожей с 3D-текстурой брендов Huawei и Nova. Других различий в устройствах, нет.

Девайсы получили 6,76-дюймовые LTPO OLED-дисплеи с разрешением 2776 x 1224 точек и динамической частотой обновления от 1 до 120 Гц, тач 300 Гц, ШИМ 2160 Гц, а соотношение сторон составляет 20:9. В верхней части по центру экрана в «пилюле» размещены две фронтальные камеры — сверхширик на 60 Мп (f/2.4) с поддержкой записи видео 4K и углом захвата 100 градусов, а также портретная на 8 Мп (f/2.2) с оптическим зумом 2x и автофокусом.

Основной модуль камер состоит из двух сенсоров, из которых: главный на 50-мегапиксилей с переменной диафрагмой F/1,4–4,0 и поддержкой записи видео 4K, сверхширик на 8 Мп (f/2.2) с углом захвата 112 градусов и лазерный датчик автофокусировки.

Устройства оснащены аккумулятором ёмкостью 4600 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Из прочего, смартфоны получили поддержку спутниковых звонков и обмен сообщениями, 4G-сетей, Dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 BLE, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, стереодинамики, встроенный в дисплей сканер отпечатка пальца и порт USB-C. Из коробки, гаджеты будут работать на операционной системе HarmonyOS 4.0. Габариты устройства составляют 163,14 x 74,96 x 7,68 мм, масса — 198 грамма у Pro-версии и 201 грамма у Ultra.

В Китае Huawei Nova 12 Pro поступит в продажу 5 января, а модель Nova 12 Ultra будет доступна 12 января по следующим ценам:

Nova 12 Pro (12/256 ГБ) — 3999 юаней (52 050 ₽)

Nova 12 Pro (12/512 ГБ) — 4399 юаней (57 250 ₽)

Nova 12 Ultra (12/512 ГБ) — 4699 юаней (61 150 ₽)

Nova 12 Ultra (12/1024 ГБ) — 5499 юаней (71 600 ₽)

Когда смартфоны появятся на глобальном рынке, пока неизвестно.