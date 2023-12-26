Представлен Huawei Nova 12 Lite: доступный смартфон с широкой сёлфи-камерой

Сегодня в Китае состоялась презентация серии смартфонов Nova 12, в которую вошли четыре девайса. Базовым устройством стал Huawei Nova 12 Lite, который по сравнению со старшими представителями линейки выделятся более низкой ценой, но оснащён дисплеем с меньшим разрешением, менее быстрой зарядкой и иным чипом.

Девайс получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2412 х 1084 точек и частотой обновления 120 Гц, тач 300 Гц, ШИМ 1440 Гц, а соотношение сторон составляет 20:9. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 60 Мп (f/2.4) с поддержкой записи видео 4K и широким углом захвата — 100 градусов.

Основной модуль камер состоит из двух сенсоров, из которых: главный на 50-мегапиксилей (f/1,9) с поддержкой записи видео 4K, ширик на 8 Мп с диафрагмой f/2.2 и лазерный автофокус.

За вычислительные возможности отвечает однокристальная система Qualcomm Snapdragon 778G. На выбор пользователю доступны следующие конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 8/256 и 8/512 ГБ.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 4500 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Из прочего, смартфон получил поддержку 4G-сетей, Dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, встроенный в дисплей сканер отпечатка пальца и порт USB-C. Из коробки, гаджет будет работать на операционной системе HarmonyOS 4.0. Габариты устройства составляют 161,29 х 74,96 х 6,88 мм, масса — 168 грамма.

В Китае Huawei Nova 12 Lite поступит в продажу 5 января по следующим ценам:

(8/256 ГБ) — 2499 юаней (32 550 ₽)

(8/512 ГБ) — 2799 юаней (36 450 ₽)

Когда смартфон появится на глобальном рынке, пока неизвестно.