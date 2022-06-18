Обзор Яндекс Станции 2: умна и хороша?

В конце мая Яндекс начал продавать долгожданную Станцию 2, которая была анонсирована в еще прошлом году. До этого момента её никому не давали, не продавали, а только показывали.

Сейчас компания наладила производство и теперь новинку может приобрести любой желающий в двух вариациях: колонку за 16 990 рублей или с комплектом «умных» устройств Aqara за 18 990 рублей.

Практически за день до открытия продаж ко мне прибыл мой экземпляр для тестирования. Поэтому расскажу о своём опыте использования и её возможностях.

Характеристики Яндекс Станция 2

Модель: Яндекс Станция 2

Габариты (ВxШ): 199×123, 1,5 кг

Голосовой помощник: Яндекс Алиса

Протокол связи умного дома: Wi-Fi, ZigBee

Беспроводная связь: Bluetooth (5.0/BLE), Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2.4 ГГц / 5 ГГц)

Тип питания: Сеть (USB Type-C)

Суммарная мощность звука: 30 Вт

Количество широкополосных динамиков: 2

Количество микрофонов: 4

Стоимость: от 16 990 рублей

Немного предыстории

За сутки до открытия предзаказов на Станцию 2 компания Яндекс остановила выпуск первого поколения. Этому событию посвятили интересный ролик с подробным рассказом, как задумывалась и создавалась станция. Выглядит интересно и забавно, поэтому советую посмотреть.

Комплектация

Поставляется станция в симпатичном вертикальном боксе, который с первого взгляда притягивает к себе внимание. Коробка продумана до мелочей, начиная от материала с текстурами и заканчивая отрывом ленты для открытия. От распаковки, действительно, получаешь приятные впечатления. А это попрошу заметить, очень важно.

Обратите внимание на зарядный блок. Везде есть брендирование Яндекса, даже на резинке для держателя проводов. Бокс тоже на высшем уровне, ребристая поверхность, который даёт приятные тактильные ощущениям до открытия.

Сфотографировать бокс до распаковки я не успел, поэтому могу только перечислить, что внутри: станция, документация и комплектный блок питания мощностью до 35 Вт.

Ещё раз хочу отметить, что от распаковки испытываешь приятные ощущения. Каждая мелочь продумана так, что ты в порядке очерёдности достаешь станцию, снимаешь с неё плёнку и наклейку, потом достаёшь инструкцию из мини-конверта. Если бы станция ещё сама включалась в момент открытия крышки, то тут было бы 100 из 100.

Полноценный новый дизайн

Новая Станция стала полностью переосмысленным устройством. Внешне она не похожа на первую версию и совсем далеко ушла от флагманской Станции Макс. Продолговатый корпус сделали закругленным, по бокам — сложное неравномерное плетение, наверху — LED-панель — все это можно назвать визитной карточкой второго поколения. Кроме того, она практически лишилась всех кнопок и разъёмов, этакий максимальный минимализм, которому могут позавидовать прошлые поколения. В этом конечно, есть свои плюсы и минусы.

Сзади один вход USB-C, что выделяем как жирный плюс. Лишних заморочек с фирменными зарядками, которые в случае поломки, надо искать на просторах Авито, не будет. При этом, нет портов для AUX, Ethernet, HDMI 2.0 и прочего, как это было в Станциях Лайт, Мини или Макс. Есть только модуль Wi-Fi, к нему будь добр и подключайся. Его вполне хватит для музыки и многого другого.

Также на заднюю панель переехала кнопка отключения микрофонов, которая размыкает цепь на микрофоне физически, а не программным путём. Аналогичное решение мы уже видели в предыдущей версии Станции. При нажатии кнопки логотип Алисы загорается красным, сигнализируя об отключении функций прослушивания голоса. Поэтому если вас мучают сомнения о беспрерывной подслушке, активируйте кнопку, управляйте устройством через смартфон и наслаждайтесь.

Сейчас Станция 2 доступна только в чёрном цвете («антрацит»), но летом обещают добавить еще 3 расцветки: песочную, медную, а также «кобальт».

Имейте в виду, что акустическая ткань несъёмная, так же как и в прошлом поколении. От спорного решения отказались ещё со времён Станции Макс.

Фиолетовыми, синими, красными

Теперь о самом главном и красивом, а именно о световой панели. В состоянии покоя она выглядит, как матовое стекло, но стоит сказать «Алиса» и тут же включаются светодиоды, которые мягко начинаются рассеиваться и переливаться по всей площади. Кстати, благодаря матовой поверхности и отсутствию каких-либо вырезов, станцию легко протирать от пыли. Последнее лучше делать в режиме бездействия колонки, так как панель чувствительная и любое прикосновение может изменить громкость или свайпнуть трек.

Сверху только две сенсорные кнопки регулировки громкости. Кому-то может не хватать тактильных ощущений, типа шайбы-крутилки, которая есть в Макс-версии. Зато есть возможность переключать треки или ставить их на паузу без общения с Алисой — для этого нужно провести по панели от края до края или сделать короткое нажатие. Прошлые версии такими функциями похвастаться не могут.

Уровень громкости при переключении. Зелёный — тихо, красный – громко.

Помимо этого, панель красиво переливается в ритм музыкальной композиции и выполняет ряд других информативных функций. Например, понравившийся трек отображается сердечком, если наоборот — разбитым. Если поставить музыку на паузу, то панель отобразит две палочки, а при воспроизведении – иконку Play.

Слева дизлайк / Справа активация вопроизведения

При запросе прогноза погоды также появляются эффекты согласно ответу. Например, серый фон при облачности, яркий желтый свет при солнце или капли дождя.

Кроме того, под все ответы Алисы будет выводиться соответствующая пульсация, придавая общению эмоциональную окраску. Может сложиться впечатление, что Алиса робот с душой и интеллектом, нет-нет, да начнете подбирать слова и выражения.

В любом случае панель добавляет общению с голосовым помощником много нового и выводит его на новый уровень.

Станция может украшать интерьер дополнительными эффектами, которые включаются голосовыми командами. Можно активировать режим ночника, лава-лампы или режим свечи. Возможно, в будущем добавится еще что-то.

Для активации режимов необходимо дать следующие команды:

Включи режим лава-лампа;

Включи режим свеча;

Включи режим ночь.

Если колонка расположена на видном месте, то эффекты будут придавать особые черты интерьеру.

Лава-лампа / Свеча / Ночник

Когда Алиса не получает никаких команд, то через 5 секунд бездействия верхняя панель начнёт показывать световую заставку. По умолчанию функция отключена и активируется в настройках через приложение Яндекс или «Дом с Алисой».

Звук

Яндекс заявляет, что полностью переработали звуковую систему, которая состоит из двух активных динамиков и двух пассивных излучателей общей мощностью до 30 Вт.

Не могу сказать, что для меня что-то изменилось, но звук чистый, детализированный, конкретно мне, не хватает басов. В целом большинство треков звучит отлично, но стоит включить Кендрика Ламара в ожидании «движа» и ничего такого не происходит. Частично проблему можно решить при помощи эквалайзера в приложении, но всё равно нет такого баса, который есть в Макс-версии.

Есть интересная и новая функция коррекция звука под помещение, которой можно управлять из приложения. Каждые 30 секунд станция корректирует звук ориентируясь на то что сейчас играет и где она расположена — всё для того, чтобы выдать качественное звучание. Для скептиков сразу поясню, если просто включить функцию, то особой разницы вы не заметите, но если убрать колонку от стены или наоборот поставить к ней, то изменения в звучании станут более явными.

Новинка значительно выигрывает при сравнении со станцией Мини, которая на её фоне выдаёт тихий и посредственный звук. Но если взять Макс и Станцию 2, то тут в сражении побеждает именно первый. Всё-таки 60 Вт против 30 Вт дают о себе знать.

Умный-дом через Zigbee

Пробегая коротко, станция второго поколения получила встроенный хаб управления Zigbee, позволяющий колонке обмениваться данными с другими смарт-устройствами без интернета.

Благодаря такому решению снижается нагрузка на роутер, потому что не происходит подключение к Wi-Fi. Кроме того, меньшее энергопотребление и большая дальность действия. Устройства с поддержкой Zigbee умеют передавать сигнал по цепочке от одного к другому.

Комплект Яндекс Станции 2 с «умными» устройствами Aqua состоит из смарт-розекти, датчика-движения и температуры, датчика температуры и влажности и беспроводной кнопки.

Лично мне досталась обычная комплектация, но это никак не мешает использовать станцию в связке умного дома. Станция спокойно подключается к моей настольной лампе от Xiaomi и Wi-Fi лампочкам, которые регулируются через различные сценарии.

Лучший голосовой ассистент в России

Что бы кто ни говорил, Алиса – лучший из всех представленных русскоязычных голосовых ассистентов. Он умный, шустрый и пока мало кто может составить ему конкуренцию. Пользоваться им одно удовольствие.

Одним из плюсов Яндекс Станций являются хорошо настроенные микрофоны. Не нужно повышать или менять голос, чтобы ассистент понял, что от него требуется. При этом если громкость будет выше 70%, то Станция всё равно услышит.

Лично я давно привык к пользованию голосового помощника на постоянной основе в быту. Но как отдавать команды, если в доме кто-то спит? Тут тоже ничего сложно, скажите ей шёпотом, и она им же и ответит. Это просто пушка!

Итого. Это только начало

Яндекс Станция 2 получилась интересным устройством. С одной стороны, она лишилась дополнительных портов, с другой – стала максимально минималистичной.

Она отлично выглядит, компактная, хорошо звучит, интерактивная LED-панель дарит новые впечатления. Также не стоит забывать про функции коррекции звука под помещение и новый протокол для управления «умным домом» без интернета.

Стоит ли покупать Яндекс Станция 2? Если у вас никогда не было Яндекс Станции или владеете мини- и лайт-версиями, то однозначно надо брать. Владельцы «топовой» Макс могут подождать выхода Макс 2 или использовать Яндекс Станция 2 только ради интерьера.

От себя скажу, что Яндекс Станция 2 мне понравилась из-за размеров и симпатичного дизайна. Алиса всегда понимает, что от неё требуют, а LED-панель придаёт голосовому помощнику не только эмоциональную окраску, но и красивые световые эффекты.

Плюсы Качество звука

Красивая LED-панель

Работа от порта USB-C

Лучшие колонки с Алисой

Чувствительные микрофоны

Поддержка протокола Zigbee

Отличный дизайн и материалы

Подстройка звука под помещение Минусы Не хватает басов

Пока высокая цена

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