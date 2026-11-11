Яндекс вернул автозагрузку фото и видео на Диск. Восстановление данных продолжается

Яндекс Диск вернул автозагрузку фото и видео со смартфонов. Снимки и ролики снова автоматически загружаются в облако, без ручного выбора и переноса каждого файла. Это почти завершающий этап восстановления сервиса после повреждения инфраструктуры Яндекса.

Восстановился и просмотр видео прямо в сервисе. Ролики открываются на Диске без полного скачивания файла на устройство.

Работа по восстановлению данных продолжается. Команда восстанавливает документы, фотографии, аудио- и видеозаписи и другие файлы, которые хранятся на Диске.