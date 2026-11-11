Яндекс Диск вернул автозагрузку фото и видео со смартфонов
Новости

Яндекс вернул автозагрузку фото и видео на Диск. Восстановление данных продолжается

Видео снова можно смотреть на Диске без полного скачивания на устройство.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:50
Яндекс вернул автозагрузку фото и видео на Диск. Восстановление данных продолжается

Яндекс Диск вернул автозагрузку фото и видео со смартфонов. Снимки и ролики снова автоматически загружаются в облако, без ручного выбора и переноса каждого файла. Это почти завершающий этап восстановления сервиса после повреждения инфраструктуры Яндекса.

Восстановился и просмотр видео прямо в сервисе. Ролики открываются на Диске без полного скачивания файла на устройство.

Работа по восстановлению данных продолжается. Команда восстанавливает документы, фотографии, аудио- и видеозаписи и другие файлы, которые хранятся на Диске.

Читайте в Телеграм
Выбор редакции

От MagSafe
до геймпада

Смотреть подборку

Шесть полезных аксессуаров для тех, кому мало одного iPhone.

Главное по теме

Новости Beget признал, что резервные копии VPS доступны лишь половине клиентов

Провайдер уточнил масштаб потерь после кибератаки и рассказал о сроках восстановления инфраструктуры.
Новости Взлом Beget оказался серьёзнее, чем предполагалось: утрачены данные и часть резервных копий Новости Продажи ноутбуков в России упали на 19%. Покупатели переключаются на восстановленные модели

Похожие материалы

HUAWEI Теперь часами HUAWEI можно расплачиваться по NFC через Яндекс Пэй

Все работает официально и без «костылей».

 Пауэрбанки Пауэрбанки «Бери заряд» нового поколения появились в Москве

Зарядка смартфона с уровня ниже 10% до половины занимает около получаса

 Россия В России запретят курьерам на СИМ-транспорте ездить по тротуарам

Владельцы СИМ будут подчиняться тем же правилам, что и обычные автомобилисты.

 HUAWEI Третьяковка объединила классиков фотографии и победителей конкурса Huawei XMAGE

Часть представленных произведений широкой публике покажут впервые.

Скидки и подборки

От тонкого MagSafe до карманной консоли: 6 крутых аксессуаров для iPhone Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку Приложения недели: управление окнами, передача файлов без облака и другие находки 7 премиальных аксессуаров для iPhone 17 Pro и 18 Pro, которые хочется себе Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу

Последние новости

HUAWEI анонсировала бренд Starburst (OSTA), который будет выпускать смартфоны Anker начала продавать в России наушники-клипсы с ИИ и LDAC за 12 990 рублей Сбер выпустил новые умные лампы с Matter дешевле 1000 рублей Apple выпустит две версии iPad Air с OLED-дисплеями в начале 2027 года Apple восстановила работу iCloud после массового сбоя почты, календаря и других сервисов Все новости
Закреплено
iPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодноiPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодно

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Обзор HUAWEI WATCH 6 Pro Ceramic Edition: элегантность и функциональность в одном флаконе

11 ноября · HUAWEI

Обзор HUAWEI WATCH 6 Pro Ceramic Edition: элегантность и функциональность в одном флаконе

Роскошное сочетание визуала и современных возможностей.
  1. 30 Окт

    Apple

    10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52

    10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52
  2. 27 Окт

    Nothing

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех
  3. 25 Окт

    Raskat

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики
  4. 22 Окт

    Samsung

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух
  5. 21 Окт

    HUAWEI

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач
Смотреть все обзоры →