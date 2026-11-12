Яндекс представил ИИ-агента «Действуй!». Он сам звонит, бронирует и работает с сайтами

Яндекс представил новый режим «Действуй!» для Алисы AI. Теперь нейросети можно поручить не просто поиск информации, а полноценную задачу из нескольких этапов. Агент самостоятельно подберёт необходимые инструменты и выполнит промежуточные действия.

Например, Алиса AI сможет позвонить в клинику и записать пользователя к врачу, забронировать столик в ресторане или уточнить информацию по телефону. Во время разговора в чате появится текстовая расшифровка.

Для работы с сайтами агент использует отдельный облачный Яндекс Браузер. Он умеет открывать страницы, искать информацию и заполнять формы. Если потребуется авторизация, управление временно передадут пользователю.

Режим также поддерживает подключение внешних сервисов через плагины. Алиса сможет собирать корзину продуктов, заказывать цветы и работать с Яндекс Путешествиями, Авиасейлс и другими сервисами. Предусмотрена возможность добавлять собственные инструменты через MCP.

Важные действия остаются под контролем пользователя. Перед покупкой, заказом или бронированием агент запросит подтверждение. За ходом работы можно следить в чате и при необходимости остановить выполнение задачи.

На первом этапе доступ к режиму «Действуй!» получат несколько тысяч наиболее активных пользователей с опцией «Алиса Плюс». Позднее функция станет доступна всем подписчикам через сайт alice.yandex.ru и мобильное приложение.