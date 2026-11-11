Xiaomi представила умный торшер Mijia с 18 световыми эффектами за 8 800 рублей

Xiaomi начала продажи умного торшера Mijia Floor Lamp в Китае через краудфандинговую платформу Youpin. Новинка получила два независимых источника света: один отвечает за цветную подсветку, другой обеспечивает мягкое освещение комнаты.

Торшер поддерживает 16 миллионов оттенков и 18 готовых световых эффектов, включая 10 статических и 8 динамических. Среди сценариев предусмотрены имитация заката, полярного сияния и плавное изменение цвета.

Яркость регулируется от 1 до 100%, а цветовая температура меняется в диапазоне от 1800 до 6500 К. Под плафоном расположено сенсорное кольцо для включения, изменения яркости и переключения эффектов.

Управлять освещением можно также через приложение Mi Home и голосового помощника XiaoAI. Поддерживаются расписания, ночной режим и совместные сценарии с другими устройствами экосистемы Xiaomi HyperOS.

На этапе краудфандинга Mijia Floor Lamp стоит 719 юаней (около 8 800 рублей). Рекомендованная розничная цена составит 999 юаней (около 12 300 рублей). О выходе торшера за пределами Китая пока не сообщается.