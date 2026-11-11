Сбер выпустил новые умные лампы с Matter дешевле 1000 рублей
Новости

Сбер выпустил новые умные лампы с Matter дешевле 1000 рублей

Поддерживают локальное управление и совместимы с устройствами разных производителей.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:45
Сбер выпустил новые умные лампы с Matter дешевле 1000 рублей

Сбер представил новую линейку умных ламп с поддержкой Matter over Wi-Fi. Главное отличие от предыдущих моделей заключается в возможности управлять освещением без подключения к интернету.

Для локального управления потребуется совместимый Matter-контроллер, например SberBoom Home или СберБум 2.0. Через него можно включать свет, менять яркость и цвет голосовыми командами. Автоматизации по расписанию и датчикам также продолжат работать без интернета при условии поддержки локального управления.

Лампы можно подключать к нескольким совместимым контроллерам одновременно или напрямую к домашней сети Wi-Fi для работы в экосистеме Сбера.

Новинки поддерживают индекс цветопередачи Ra 90 и регулировку яркости вплоть до 1% без заметного мерцания. Предусмотрены адаптивное освещение, которое меняет цветовую температуру в течение дня, и режим рассвета для плавного пробуждения.

В линейку вошли три модели:

  • A60 с цоколем E27 за 890 рублей.
  • A70 с цоколем E27 за 990 рублей.
  • C37 с цоколем E14 за 890 рублей.

Лампы уже продаются в официальном магазине SberDevices. До конца ноября они появятся на маркетплейсах.

Читайте в Телеграм
Выбор редакции

От MagSafe
до геймпада

Смотреть подборку

Шесть полезных аксессуаров для тех, кому мало одного iPhone.

Главное по теме

Новости «Сбер» представил терминал «Нео» с ИИ и поворотным экраном

Терминал умеет подстраивать угол наклона экрана под пользователя, поддерживает оплату картами, смартфонами, QR-кодами и биометрией.
Новости Умный дом Сбер получил большое весеннее обновление. Что нового? Новости Колонки Sber с ГигаЧат получили романтическое обновление

Похожие материалы

Xiaomi Xiaomi представила умный торшер Mijia с 18 световыми эффектами за 8 800 рублей

Новинка поддерживает 16 миллионов оттенков, сенсорное управление и интеграцию с умным домом.

 MIJIA Xiaomi выпустила очиститель воды с распознаванием чашек и нагревом за 3 секунды

Очиститель воды Mijia Desktop Water Purifier 3 стоит в Китае 1499 юаней.

 MIJIA Xiaomi представила машинку для стирки обуви по цене от 799 юаней

Машинка Xiaomi Mijia Shoe Washer 3KG занимает всего 0,18 м² пола.

 MIJIA Xiaomi представила очиститель воды Mijia Water Purifier 3: одного фильтра хватит на 50 тонн

Xiaomi придумала, как реже менять фильтры.

Скидки и подборки

От тонкого MagSafe до карманной консоли: 6 крутых аксессуаров для iPhone Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку Приложения недели: управление окнами, передача файлов без облака и другие находки 7 премиальных аксессуаров для iPhone 17 Pro и 18 Pro, которые хочется себе Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу

Последние новости

HUAWEI анонсировала бренд Starburst (OSTA), который будет выпускать смартфоны Anker начала продавать в России наушники-клипсы с ИИ и LDAC за 12 990 рублей Яндекс вернул автозагрузку фото и видео на Диск. Восстановление данных продолжается Теперь часами HUAWEI можно расплачиваться по NFC через Яндекс Пэй Apple выпустит две версии iPad Air с OLED-дисплеями в начале 2027 года Все новости
Закреплено
iPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодноiPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодно

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Обзор HUAWEI WATCH 6 Pro Ceramic Edition: элегантность и функциональность в одном флаконе

11 ноября · HUAWEI

Обзор HUAWEI WATCH 6 Pro Ceramic Edition: элегантность и функциональность в одном флаконе

Роскошное сочетание визуала и современных возможностей.
  1. 30 Окт

    Apple

    10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52

    10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52
  2. 27 Окт

    Nothing

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех
  3. 25 Окт

    Raskat

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики
  4. 22 Окт

    Samsung

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух
  5. 21 Окт

    HUAWEI

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач
Смотреть все обзоры →