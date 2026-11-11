Сбер выпустил новые умные лампы с Matter дешевле 1000 рублей

Сбер представил новую линейку умных ламп с поддержкой Matter over Wi-Fi. Главное отличие от предыдущих моделей заключается в возможности управлять освещением без подключения к интернету.

Для локального управления потребуется совместимый Matter-контроллер, например SberBoom Home или СберБум 2.0. Через него можно включать свет, менять яркость и цвет голосовыми командами. Автоматизации по расписанию и датчикам также продолжат работать без интернета при условии поддержки локального управления.

Лампы можно подключать к нескольким совместимым контроллерам одновременно или напрямую к домашней сети Wi-Fi для работы в экосистеме Сбера.

Новинки поддерживают индекс цветопередачи Ra 90 и регулировку яркости вплоть до 1% без заметного мерцания. Предусмотрены адаптивное освещение, которое меняет цветовую температуру в течение дня, и режим рассвета для плавного пробуждения.

В линейку вошли три модели:

A60 с цоколем E27 за 890 рублей.

A70 с цоколем E27 за 990 рублей.

C37 с цоколем E14 за 890 рублей.

Лампы уже продаются в официальном магазине SberDevices. До конца ноября они появятся на маркетплейсах.