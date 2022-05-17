Яндекс прекращает выпуск Станции первого поколения

Станция, которую Яндекс представил в мае 2018 года, была первым устройством компании собственной разработки. Позднее этот эксперимент превратился в целый бизнес. Станция стала лидером продаж в сегменте умных колонок в России —около 90% за 2021 год.

Несмотря на прекращение выпуска первой Станции, она навсегда останется в истории компании. К этому событию Яндекс снял ролик о том, как создавали и запускали эту разработку.

Осенью 2021 года состоялся выпуск новых устройств от Яндекс. Компания выпустила новую колонку Станцию Мини и устройство для превращения любой телевизор в «умный» – Модуль.

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