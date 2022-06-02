Яндекс добавил эквалайзер в Станцию Мини, Станцию Мини 2 и Станцию Лайт

Яндекс добавил эквалайзер в компактные колонки с Алисой: Станцию Мини, Станцию Мини 2 и Станцию Лайт. Теперь пользователь может настроить звук на свой вкус в любой умной колонке Яндекса. Ранее функция была доступна в старших версиях Станции.

Эквалайзер поможет убрать басы или добавить верхние частоты. Для этого достаточно изменить их громкость. Иконки рядом с частотами подскажут, на каких инструментах они ярче всего.

Есть также готовые варианты настроек для разных жанров и ситуаций: например, «джаз», «рок», «акустика», «концерт», «вечеринка». Так, для спокойного семейного ужина подойдёт вариант «джаз», а для шумной встречи с друзьями — «вечеринка».

Настроить эквалайзер можно в мобильном приложении Яндекс или в отдельном приложении для управления умными устройствами — «Дом с Алисой».

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!