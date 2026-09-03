Anker представила сразу 6 новых наушников с ИИ
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Anker представила сразу 6 новых наушников с ИИ

От моделей для сна до флагманских полноразмерных.

Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 22:51

На выставке IFA 2026 компания Anker обновила линейку аудиоустройств. Главным нововведением стал фирменный нейросетевой чип THUS класса Compute-in-Memory, который используется для адаптивного шумоподавления и улучшения передачи голоса. Отдельное направление компания посвятила наушникам для сна.

Одной из главных новинок стали Anker Sleep Earbuds 4 Pro. Это внутриканальные наушники, которые не только помогают заснуть, но и отслеживают состояние организма в течение ночи. Встроенный PPG-сенсор непрерывно измеряет пульс и вариабельность сердечного ритма, а также определяет периоды расслабления и фазы сна.

Система BioSync анализирует состояние пользователя и динамически подбирает успокаивающие аудиотреки. Предусмотрены специальное шумоподавление для сна и адаптивная маскировка храпа.

Необычной деталью стал зарядный футляр с AMOLED-дисплеем. Через него можно управлять звуком, устанавливать будильники и просматривать краткий отчет о сне без смартфона. Sleep Earbuds 4 Pro оценили в $349.

Более доступные Sleep Earbuds 4 стоят от $229. Их корпус сделали на 20% тоньше по сравнению с предыдущими Sleep A30. Anker утверждает, что форму разработали на основе базы из 10 тысяч образцов ушей, чтобы снизить давление при сне на боку. Здесь также есть интеллектуальное шумоподавление и система, которая в реальном времени подстраивает маскирующий звук под храп и окружающий шум.

Еще одной новинкой стали открытые клип-наушники soundcore AeroClip 2 Pro с фирменным ИИ-чипом THUS. Они умеют создавать конспекты встреч и телефонных разговоров, автоматически формируя краткие резюме по заданным шаблонам.

Anker представила сразу 6 новых наушников с ИИ
Anker представила сразу 6 новых наушников с ИИ
Anker представила сразу 6 новых наушников с ИИ

Базовые AeroClip 2 получили 12-миллиметровые динамики и конструкцию Ergo-Fit, разработанную на основе 2000 профилей ушей. Наушники также поддерживают перевод речи в реальном времени. На iPhone функцию можно запускать одним нажатием благодаря сертификации Apple MFi. Цена AeroClip 2 начинается со $169,99.

Для любителей классических полноразмерных моделей Anker подготовила soundcore Space 2 Pro. Компания заявляет, что система способна выделять голос владельца даже при окружающем шуме громкостью до 100 дБ. Без активного шумоподавления наушники могут проработать до 60 часов. Стоимость начинается со $199,99.

В более компактном формате представлены TWS-наушники Liberty Buds 2. Они получили восемь сенсоров для улучшения качества передачи голоса во время звонков и режим Comfort ANC, разработанный для уменьшения давления на уши при работе активного шумоподавления. Цена — от $129,99.

Наконец, Anker собирается выйти на новый для себя рынок безрецептурных слуховых аппаратов. Устройства на базе THUS AI должны появиться до конца 2026 года и смогут приоритетно выделять речь собеседника в шумных помещениях. Другие характеристики и стоимость пока не раскрываются.

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