«Яндекс» запустил тематическую мини-игру в честь мирового релиза Grand Theft Auto VI, который состоялся 19 ноября.

Чтобы запустить игру, достаточно ввести запрос «GTA 6», «GTA VI» или «ГТА 6». На экране появятся полицейские машины, вертолёты и спецтехника, которые начнут преследовать курсор пользователя.

Механика напоминает классические погони из GTA. Чем дольше игрок скрывается от полиции, тем выше становится уровень розыска. Количество звёзд увеличивается, а вместе с ними растёт число преследующих машин и другой техники.