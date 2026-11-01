Xiaomi представила TV A Pro e — девять QLED-телевизоров
Новости

Xiaomi представила девять QLED-телевизоров TV A Pro e от 32 до 85 дюймов

В 4K-моделях Xiaomi TV A Pro e доступность Gemini зависит от страны и языка.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:21
Xiaomi представила девять QLED-телевизоров TV A Pro e от 32 до 85 дюймов

Xiaomi представила на глобальном сайте девять телевизоров TV A Pro e на Google TV. Линейка включает шесть моделей с разрешением 4K и три с HD или Full HD.

В серию 4K вошли TV A Pro 43 e, 50 e, 55 e, 65 e, 75 e и 85 e. Их QLED-панели отображают 1,07 млрд цветов и охватывают 94% DCI-P3. За работу отвечают четырёхъядерный процессор Cortex-A55 и графика Mali-G52. У всех шести моделей по три порта HDMI, причём HDMI 2 поддерживает eARC и ALLM.

4K-модели от 50 до 85 дюймов поддерживают 120 Гц через HDMI в режиме Game Boost, но только при разрешении 1080p. У 43-дюймовой 4K-версии такой режим не заявлен. Все 4K-модели, кроме 50 e, поддерживают HDR10+, HDR10 и HLG. У 50 e указаны только HDR10 и HLG. В 75 e и 85 e установлены два динамика по 15 Вт, в остальных четырёх 4K-моделях — по два динамика по 10 Вт.

Младшие QLED-модели — TV A Pro 32 e с разрешением 1366 × 768, а также TV A Pro 43 FHD e и 50 FHD e с разрешением 1080p. У них по два порта HDMI, а поддержка MEMC, AirPlay и Gemini в характеристиках не указана. Все девять телевизоров поддерживают Dolby Audio, DTS и DTS Virtual.

Предыдущая серия TV A Pro 2026 вышла в Европе с диагоналями 55, 65 и 75 дюймов по цене от 479 евро за младшую модель. В ней использовалась похожая аппаратная платформа и аналогичный игровой режим.

Цены и сроки начала продаж новой серии TV A Pro e пока не объявлены.

Читайте в Телеграм
Выбор редакции

Красивые.
А как звучат?

Читать обзор

Разбираемся, кому подойдут Nothing Headphone (1) Pro.

Главное по теме

Новости Xiaomi выпустила очиститель воды с распознаванием чашек и нагревом за 3 секунды

Очиститель воды Mijia Desktop Water Purifier 3 стоит в Китае 1499 юаней.
Новости Представлен REDMI K100 — младшая модель из флагманской серии смартфонов Подборки Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку

Похожие материалы

Xiaomi Дизайн базового флагмана Xiaomi 18 раскрыт производителем чехлов

Смартфон не получит дополнительный дисплей как у Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max.

 MIJIA Xiaomi представила машинку для стирки обуви по цене от 799 юаней

Машинка Xiaomi Mijia Shoe Washer 3KG занимает всего 0,18 м² пола.

 MIJIA Xiaomi представила Mijia Multi-Head Fascia Gun 3C с 16 массажными головками

Mijia Multi-Head Fascia Gun 3C доступен для предзаказа в Китае за 299 юаней.

 Redmi Xiaomi готовит REDMI Book 16 2027 с обновлённым дизайном и заменяемой оперативной памятью

Ноутбукам приписывают процессоры Intel Core нового поколения и возможность замены оперативной памяти.

Скидки и подборки

От тонкого MagSafe до карманной консоли: 6 крутых аксессуаров для iPhone Приложения недели: управление окнами, передача файлов без облака и другие находки 7 премиальных аксессуаров для iPhone 17 Pro и 18 Pro, которые хочется себе Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день

Последние новости

Хакеры научили Claude анализировать украденные данные и выбирать самые ценные цели Microsoft объяснила, почему «Диспетчер задач» зависает именно тогда, когда он нужен «Хватит притворяться»: сотрудник Xbox раскрыл правду об использовании ИИ Windows 11 получит мощное обновление поиска с новыми функциями OnePlus Buds Pro 4 получили звук Dynaudio и до 53 часов автономности Все новости
Закреплено
iPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодноiPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодно

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый 10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52

30 октября · Apple

10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52

Qi2.2 на 25 Вт, провод на 45 Вт и алюминиевый корпус толщиной 16 мм.
  1. 27 Окт

    Nothing

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех
  2. 25 Окт

    Raskat

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики
  3. 22 Окт

    Samsung

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух
  4. 21 Окт

    HUAWEI

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач
  5. 12 Окт

    Honor

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?
Смотреть все обзоры →