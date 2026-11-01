Xiaomi представила девять QLED-телевизоров TV A Pro e от 32 до 85 дюймов

Xiaomi представила на глобальном сайте девять телевизоров TV A Pro e на Google TV. Линейка включает шесть моделей с разрешением 4K и три с HD или Full HD.

В серию 4K вошли TV A Pro 43 e, 50 e, 55 e, 65 e, 75 e и 85 e. Их QLED-панели отображают 1,07 млрд цветов и охватывают 94% DCI-P3. За работу отвечают четырёхъядерный процессор Cortex-A55 и графика Mali-G52. У всех шести моделей по три порта HDMI, причём HDMI 2 поддерживает eARC и ALLM.

4K-модели от 50 до 85 дюймов поддерживают 120 Гц через HDMI в режиме Game Boost, но только при разрешении 1080p. У 43-дюймовой 4K-версии такой режим не заявлен. Все 4K-модели, кроме 50 e, поддерживают HDR10+, HDR10 и HLG. У 50 e указаны только HDR10 и HLG. В 75 e и 85 e установлены два динамика по 15 Вт, в остальных четырёх 4K-моделях — по два динамика по 10 Вт.

Младшие QLED-модели — TV A Pro 32 e с разрешением 1366 × 768, а также TV A Pro 43 FHD e и 50 FHD e с разрешением 1080p. У них по два порта HDMI, а поддержка MEMC, AirPlay и Gemini в характеристиках не указана. Все девять телевизоров поддерживают Dolby Audio, DTS и DTS Virtual.

Предыдущая серия TV A Pro 2026 вышла в Европе с диагоналями 55, 65 и 75 дюймов по цене от 479 евро за младшую модель. В ней использовалась похожая аппаратная платформа и аналогичный игровой режим.

Цены и сроки начала продаж новой серии TV A Pro e пока не объявлены.