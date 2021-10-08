Яндекс выпустил Модуль для превращения обычного телевизора в «умным»

Компания Яндекс представила новые устройства – Яндекс.Станция Мини 2.0 и Модуль для телевизоров.

Модуль способен превратить любой телевизор в «умный» и просматриваться телеканалы, YouTube, а также фильмы из интернета. Если объединить Станцию Мини и Модуль в тандем, можно управлять просмотром через колонку — просто голосом. Приобрести такой комплект можно будет с 15 октября по цене 8 990 рублей с колонкой, снабженной LED-экраном и 7 990 рублей без экрана.

С помощью устройства можно просматривать фильмы и сериалы из онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD, ролики из интернета, телеканалы, а также включать любимую музыку.

В комплекте с Модулем идёт пульт со встроенным микрофоном. С его помощью можно обратиться к Алисе. Например, можно дать команду: «Алиса, найди фильмы с Томом Хэнксом» или «Алиса, покажи видео в 4К». Ассистент умеет искать фильмы по названию, жанру, актёру и режиссёру и подбирать видео на вкус пользователя.

Модуль оснащен поддержкой 4К и Dolby Vision. Для подключения к телевизору достаточно вставить в его порт HDMI и выбрать нужную сеть Wi-Fi.

Стоимость Модуля составляет 4990 рублей. Вместе с ним покупатели получат в подарок подписку Плюс на целый год.