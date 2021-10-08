Яндекс выпустила второе поколение Станции Мини

На днях состоялся выпуск новых устройств от Яндекс. Компания выпустила новую колонку Станцию Мини и устройство для превращения любой телевизор в «умный» – Модуль.

Обновлённая Станция Мини получила более мощный звук, а также встроенный LED-дисплей. По сравнению с прошлым поколением, колонка имеет звук в 10 Вт (в первой версии было 3 Вт). Для подключения к внешним аудиосистемам сохранился разъем AUX. Кроме того, в течение двух недель пользователи получат возможность объединить колонки в «стереопару» для лучшего эффекта пространственного звучания.

Колонка доступна в двух вариациях: с LED-экраном и без него. С помощью дисплея она может показывать время, погоду и прочую нужную информацию.

Новая Станции Мини получила улучшенный Bluetooth-модуль и поддержку Wi-Fi с частотой 2,4 и 5 ГГц. Управление происходит через голосового ассистента Алиса, а также с помощью встроенных сенсорных кнопок.

Яндекс.Станция Мини 2.0 доступна в четырёх цветах: белый, черный, синий и красный. Стоимость колонки с LED-экраном составляет 6990 рублей, без экрана — 5990. На старте продаж покупатели колонки получат три месяца подписки Плюс.