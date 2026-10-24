Xiaomi представила очиститель воды Mijia Water Purifier 3: одного фильтра хватит на 50 тонн

Xiaomi открыла предзаказы на очиститель воды Mijia Water Purifier 3 1200G. Модель рассчитана на очистку до 50 тонн воды и использует физическую фильтрацию без добавления ингибиторов образования накипи в фильтрующие материалы.

Производитель заявляет о 13 ступенях фильтрации с точностью 0,0001 мкм и возможности удаления 145 типов загрязнителей. Среди них — остаточный хлор, тяжёлые металлы, бактерии и вирусы.

После простоя система промывает трубы от застоявшейся воды. По заявлению Xiaomi, постфильтр и антибактериальный материал выходной трубки помогают предотвращать повторное загрязнение, обеспечивая антибактериальную эффективность свыше 99% против кишечной палочки и золотистого стафилококка. Также сообщается о сертификации очистки воды для матерей и детей и отсутствии бисфенола А в очищенной воде.

Несмотря на индекс 1200G, для питьевой воды заявлена производительность около 1400G: начальный поток достигает 3,74 л/мин. Экран показывает режим, заданный объём и показатель TDS. Устройство имеет защиту от воды по стандарту IPX8.

Через Mi Home можно проверять качество и расход воды, отслеживать остаточный ресурс фильтров, регулировать поток и заказывать сменные картриджи одним нажатием.

Продажи начнутся 30 октября 2026 года по цене от 1499 юаней — примерно $225.