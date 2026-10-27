Xiaomi представила машинку для стирки обуви по цене от 799 юаней

Xiaomi представила в Китае Mijia Shoe Washer 3KG — отдельную машинку для стирки обуви с загрузкой до 3 кг. За один цикл она вмещает от двух до четырёх пар, причём шнурки перед стиркой снимать не нужно.

Белый корпус занимает 0,18 м² пола. По заявлению Xiaomi, внутри вращающаяся крыльчатка создаёт объёмный поток воды, а три уровня щёток очищают обувь, включая углубления подошвы.

Предусмотрены восемь программ: стандартная, интенсивная, быстрая, антибактериальная, универсальная, полоскание с отжимом, отдельный отжим и очистка бака. Быстрая стирка занимает 20 минут, старт можно отложить на срок до 24 часов.

По результатам испытаний Xiaomi, машинка удаляет 99% грибка Trichophyton rubrum (трихофитон красный), 99,8% кишечной палочки и 99,6% золотистого стафилококка. Компания также заявляет о подавлении двух последних бактерий на 99,99% и указывает коэффициент эффективности стирки 0,9 без пояснения методики измерения.

Модель подходит для спортивной, повседневной, детской и парусиновой обуви, кед и спортивных шлёпанцев. После стирки бак автоматически очищается от осадка.

Краудфандинг на Youpin в Китае откроется 2 ноября: цена составит от 799 юаней (около $116) вместо рекомендованных 1299 юаней (около $188). Сроки поставок и планы выхода в других странах не объявлены.