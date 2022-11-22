«Яндекс» запустил продажи умных устройств в Узбекистане

Яндекс начал продавать смарт-колонки «Яндекс Станции» и устройства для умного дома в Узбекистане у местных ритейлеров.
Сейчас представленный модельный ряд выглядит следующим образом:
- Станция Лайт;
- Станция Мини;
- Станция Мини с часами;
- Станция 2;
- Станции Макс.
Приобрести устройства от «Яндекса» можно в магазинах электроники Media Park, Texnomart, Credit Asia, Joy Box и у других ритейлеров.
Также «Яндекс» запустил в Узбекистане службу поддержки пользователей и сервисный центр с гарантийным обслуживанием. Функции «Алисы» пока работают только на русском языке.
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