«Яндекс» запустил продажи умных устройств в Узбекистане

Яндекс начал продавать смарт-колонки «Яндекс Станции» и устройства для умного дома в Узбекистане у местных ритейлеров.

Сейчас представленный модельный ряд выглядит следующим образом:

Приобрести устройства от «Яндекса» можно в магазинах электроники Media Park, Texnomart, Credit Asia, Joy Box и у других ритейлеров.

Также «Яндекс» запустил в Узбекистане службу поддержки пользователей и сервисный центр с гарантийным обслуживанием. Функции «Алисы» пока работают только на русском языке.