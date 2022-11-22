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«Яндекс» запустил продажи умных устройств в Узбекистане

Яндекс начал продавать смарт-колонки «Яндекс Станции» и устройства для умного дома в Узбекистане у местных ритейлеров.

Сейчас представленный модельный ряд выглядит следующим образом:

Приобрести устройства от «Яндекса» можно в магазинах электроники Media Park, Texnomart, Credit Asia, Joy Box и у других ритейлеров.

Также «Яндекс» запустил в Узбекистане службу поддержки пользователей и сервисный центр с гарантийным обслуживанием. Функции «Алисы» пока работают только на русском языке. 

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Источник:
Яндекс

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