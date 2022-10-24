Обзор Яндекс Станция Мини 2: апгрейд с дисплеем

В октябре 2021 года компания Яндекс представила новое поколение хитовой «умной» колонки Яндекс Станция Мини. Она стала гораздо интересней прошлого поколения, как в визуальном плане, так и техническом. Но стоит ли сейчас покупать Яндекс Станцию Мини 2-го поколения? Рассказываю ниже о всех плюсах и минусах.

Характеристики Яндекс Станция Мини 2

Модель: Яндекс Станция Мини 2

Габариты (ШxВxГ): 97x54x97 мм

Голосовой помощник: Яндекс Алиса

Протокол связи умного дома: Bluetooth, Wi-Fi

Беспроводная связь: Bluetooth (5.0/BLE), Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2.4 ГГц / 5 ГГц)

Тип питания: Сеть (DC jack)

Суммарная мощность звука: 10 Вт

Количество широкополосных динамиков: 1

Количество микрофонов: 4

Стоимость: от 5 990 руб.

Комплектация

Поставляется Яндекс Станция Мини 2 в небольшой квадратной коробке с выпуклыми буквами. Откидная крышка позволяет сразу достать устройство, без особых усилий. Нас встречает сама станция, внизу под ней шнур для подключения к сети, а на откидной крышке разместился небольшой кармашек с инструкцией пользователя и фирменными наклейками. Наклейки — всегда приятное дополнение, особенно редкие.

Дизайн коробки продуманный, он создаёт приятные ощущения при открытии и дальнейшего взаимодействия с продуктом. Тут ребятам из Яндекса 10 из 10, придерживаются заповеди, что знакомство с продуктом начинается с упаковки.

Дизайн для всего

На корпусе по-прежнему используется тканевое покрытие, которые было в первом поколении колонки, что придаёт ей солидности и более чем достойно смотрится в любом интерьере. Каждый найдет цвет под свой вкус: «синий сапфир» (именно она на обзоре), «чёрный оникс», «белый опал», «чёрный оникс» и «красный гранат». Также колонка заметно больше прошлого поколения — 97×54 мм против 90×45 мм. Но несмотря на это, она по-прежнему компактная.

Внизу прорезиненное покрытия для устойчивости на любой поверхности, а сверху приятный на ощупь пластик с физическими кнопками и сенсорной панелью. Сзади кнопка отключения микрофона, которая размыкает цепь на физическом уровне. Также там находится порт DC jack для подключения питания (непонятно почему не смогли поставить универсальный USB-C) и стандартный 3,5 мм разъём для подключения дополнительной акустики.

Главное новшество этого поколения — светодиодный дисплей, аккуратно спрятанный под тканью. С его помощью можно просматривать время, узнавать температуру на улице, следить за таймером и наблюдать за анимацией Алисы.

Сам дисплей, благодаря встроенному датчику, подстраивается под окружающее освещение и выдаёт яркость для комфортного считывания информации. Например, при ярком свете, колонка будет выкручивать дисплей на максимум, а в тёмном помещении сделает его тусклым, чтобы не привлекать к себе внимание. Также все более тонкие настройки доступны из приложения «Дом с Алисой». Загрузить его можно из App Store и Google Play.

Но если по каким-то причинам вы не видите смысла в дисплее, то есть более доступный вариант Яндекс Станции Мини 2 без часов. Она немного дешевле, но выполняет все такие же функции. Но лично мне нравится вариант с часами, выглядит более футуристично и интересно.

Сенсоры и кнопки

Всё управление колонкой происходит при помощи голоса, физических кнопок и сенсорной панели на верхней части. Это удобно, если колонка находится на рабочем столе.

Громкость настраивается при помощи «+» и «-», переключение треков — при помощи свайпов, а пауза/воспроизведение по центру. Все действия сопровождаются занятной анимаций на дисплее и верхнем логотипе Алисы.

Громче, но без басов

Кроме встроенного мини-дисплея, колонка получила прокаченный звук. Теперь против старых 3 Вт появился мощный динамик мощностью 10 Вт.

Колонка стала громче, добавилось больше низких частот, а детализация звука более чем на приличном уровне. Любимые композиции звучат чисто, что позволяет выкручивать на максимум и не будет никаких хрипений и прочих вещей. Не сказать, что колонки Яндекса 1-го поколения выдавали отвратительный звук, просто тут, он стал ещё лучше.

Однако рассчитывать на премиальное звучание и глубокие басы не стоит. Колонка может служить отличным фоном в любой комнате или для прослушивания радиостанций. Получился современный радиоприёмник со встроенным интеллектуальным голосовым ассистентом.

Если вы счастливый обладатель Яндекс Станция 2 (обзор) и вы хотите докупить к ней Мини 2, то создать стереопару не получится, но есть функций «Мультирум». С её помощью можно воспроизводить один трек на всех Яндекс Станциях одновременно, единственное условие — они должны находится в одной Wi-Fi-сети и «залогинены» под одним аккаунтом. После, нужно дать команду: «Алиса, включи музыку везде». Всё, композиция будет одновременно воспроизводиться на всех станциях. Например, одну колонку можно поставить в гостиную, вторую на кухню. Полный эффект погружения гарантирован.

По сравнению с прошлым поколением, в новом появились поддержка Wi-Fi на частоте 5 ГГц и дальнобойный Bluetooth 5.0.

Алиса. Всегда начеку

В Яндекс Станции по-прежнему проживает всеми знакомая голосовая помощница Алиса. Она продолжает совершенствоваться, учит новые команды и работает практически без нареканий.

Встроенные 4 микрофона, которые расположены на верхней части корпуса, работают молниеносно и без замечаний. Не нужно как-то повышать тон, делать голос серьёзнее и даже убавлять громкость колонки. При необходимости с ней можно общаться даже шёпотом и получить аналогичный ответ. Микрофоны максимально чувствительные, за счет этого Алиса все отлично понимает, а её ИИ отлично справляется со своими задачами.

Также Алиса умеет вызывать такси, рассказывать рецепты, читать главные новости и многое другое. Единственный минус, который я заметил, она почему-то отказывается рассказать гороскоп. Видимо, не верит в астрологию.

Итого

Второе поколения Яндекс Станция Мини получилось золотой серединой между Станция 2 и более дорогим вариантом Станция Макс. Версия с часами дороже базовой модели на 1 тысячу рублей. Поэтому перед покупкой подумайте, нужно ли вам постоянной включенным дисплей с информацией. Я считаю, что версия с дисплеем выглядит более симпатично и интересно, особенно на рабочем столе.

Кроме того, чтобы раскрыть все возможности Станции, потребуется платная подписка «Яндекс Плюс Мульти» за 299 рублей в месяц. У меня она на каждого члена семьи, поэтому особой проблемы с ней не испытываю. Будет ли работать колонка без подписки? Да, но с ограничениями: отключится доступ к платным сервисам, а ставить будильник, напоминания узнавать погоду или слушать радио, можно будет без проблем. Весь базовый функционал сохранится.

Яндекс Станцию можно покупать и домой и в офис. Она отлично впишется в любой интерьер, звук стал более прокаченным и есть поддержка всех последних нововведений Алисы. Поэтому присмотреться к ней стоит.

Плюсы Качество звука

Симпатичный дизайн

Лучшие колонки с Алисой

Чувствительные микрофоны Минусы Нет питания от USB-C