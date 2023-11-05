Xiaomi столкнулась с большими сложностями при производстве титанового Xiaomi 14 Pro

Xiaomi испытывает достаточно серьезные проблемы с производством титанового Xiaomi 14 Pro, признался основатель и генеральный директор компании Лэй Цзюнь.

По его словам, сложность обработки и дороговизна титанового сплава напрямую влияют на темпы производства нового смартфона, которые сейчас невелики.

Напомним, Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition имеет титановую раму с защитой от отпечатков пальцев, а также сверхпрочное стекло Xiaomi Dragon Crystal на дисплее и оранжевую окантовку блока камеры.

Несмотря на дороговизну титана все больше компаний хотят его использовать в своих устройствах. Например, по слухам, Samsung может сделать рамку будущего флагмана Galaxy S24 Ultra титановой. Инсайдеры отмечают, что компания рассматривала переход с алюминия на этот материал в рамах около двух лет.