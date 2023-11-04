Samsung Galaxy S24 Ultra получит одну из главных фишек iPhone 15 Pro

Apple в сентябре представила свои новейшие модели iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, одной из фишек которых стали титановые части корпуса, что позволило уменьшить вес устройств примерно на 9%. Позже стало известно, что из титана сделана внешняя рамка устройства, в то время как внутренняя часть изготовлена из 100%-го переработанного алюминия.

Согласно последним слухам, Samsung может последовать этому примеру с их следующим флагманом Galaxy S24 Ultra, который, если верить источникам, получит титановую рамку. Однако, несмотря на использование титана, ждать существенного снижения веса смартфона не стоит. Отмечается, что компания и так сейчас использует легкий алюминий в своих флагманах.

Титан легче стали и тверже алюминия, он также обладает низкой тепло- и электропроводностью, что делает его популярным в аэрокосмической отрасли. Тем не менее его сложнее обрабатывать из-за чего производство титанового корпуса может достигать $100 в сравнении с $20 за алюминиевые. При этом Samsung около двух лет рассматривала возможность перехода на этот материал. Насколько это удачное решение – покажет время.

Ожидается, что презентация Samsung, на которой представят всю серию смартфонов Galaxy S24, состоится 17 января 2024 года.