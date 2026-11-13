Xiaomi 18 Pro: Google Maps и Spotify на заднем экране
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От музыки до приложений с ИИ: Xiaomi рассказала о задних экранах 18 Pro

Google Maps показывает на заднем экране прогресс маршрута и следующее направление
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 20:06
От музыки до приложений с ИИ: Xiaomi рассказала о задних экранах 18 Pro

Xiaomi рассказала о возможностях задних сенсорных экранов Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max.

От музыки до приложений с ИИ: Xiaomi рассказала о задних экранах 18 Pro

Например, Google Maps сможет показывать на заднем экране прогресс маршрута и навигацию. Spotify и YouTube Music выведут название и обложку трека, а также кнопки воспроизведения, паузы и переключения. Будет ли подобное с российскими приложениями — пока неизвестно.

От музыки до приложений с ИИ: Xiaomi рассказала о задних экранах 18 Pro

Для заднего экрана можно будет создавать собственные приложения с помощью встроенного генеративного ИИ. Для этого достаточно описать нужную опцию текстом.

Xiaomi 18 Pro должен выйти на глобальном рынке в ближайшее время.

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