От музыки до приложений с ИИ: Xiaomi рассказала о задних экранах 18 Pro

Xiaomi рассказала о возможностях задних сенсорных экранов Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max.

Например, Google Maps сможет показывать на заднем экране прогресс маршрута и навигацию. Spotify и YouTube Music выведут название и обложку трека, а также кнопки воспроизведения, паузы и переключения. Будет ли подобное с российскими приложениями — пока неизвестно.

Для заднего экрана можно будет создавать собственные приложения с помощью встроенного генеративного ИИ. Для этого достаточно описать нужную опцию текстом.

Xiaomi 18 Pro должен выйти на глобальном рынке в ближайшее время.