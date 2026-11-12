Xiaomi выпустила складной пылесос для автомобиля

Xiaomi выпустила складной автомобильный пылесос Mijia Car Vacuum Cleaner Portable Edition. Новинка продаётся в Китае, а заявленная сила всасывания достигает 20 000 Па.

В разложенном виде длина пылесоса составляет около 366 мм, а вес — 446 г. Внутри стоит бесщёточный мотор диаметром 35 мм, который, по заявлению производителя, раскручивается до 150 000 об/мин.

Питание обеспечивают три аккумулятора по 2500 мА·ч. Производитель обещает до 40 минут работы в экономном режиме и около 16 минут на максимуме. Зарядка идёт через USB-C мощностью 22,5 Вт.

Пыль отделяет циклонный блок, который снимается целиком, а колбу и фильтр можно мыть водой. Помимо всасывания, аппарат работает на выдув: в комплекте есть насадка для выдува и адаптер для надувных кругов. Также в комплект входят щелевая насадка, мягкая щётка и широкая насадка с электростатической накладкой.

В китайской рознице пылесос стоит 269 юаней, или около 3 тысяч рублей, на краудфандинге его предлагали за 189 юаней, или около 2 тысяч рублей. О запуске за пределами Китая Xiaomi не объявляла, официально в России устройство не продаётся.