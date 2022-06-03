Xiaomi отказалась от поддержки 10 устройств

Компания Xioami опубликовала список смартфонов и планшетов, которые перестанут получать обновления системы и безопасности. С момента их запуска прошло более двух лет.
Список выглядит следующим образом:
- Redmi K20;
- Redmi Note 7;
- Redmi Note 7S;
- Redmi Note 7 Pro;
- Redmi 7;
- Redmi Y3;
- Mi Pad 4;
- Mi Pad 4 Plus;
- Mi Play;
- Mi 9 SE.
Все перечисленные устройства официально больше не поддерживаются Xiaomi и найденные уязвимостях в безопасности исправляться не будут. Например, серия Redmi 7 была представлена три года назад и с момента релиза получила всего одно обновления операционной системы Android.
Ранее аналогичный список с устройствами Xiaomi был опубликован в мае 2022 года.
В прошлом месяце Xiaomi провела презентацию и показала доступные Redmi Note 11T Pro и Pro+, а также долгожданный смарт-браслет Mi Band 7.
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