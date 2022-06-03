Xiaomi отказалась от поддержки 10 устройств

Компания Xioami опубликовала список смартфонов и планшетов, которые перестанут получать обновления системы и безопасности. С момента их запуска прошло более двух лет.

Список выглядит следующим образом:

Redmi K20;

Redmi Note 7;

Redmi Note 7S;

Redmi Note 7 Pro;

Redmi 7;

Redmi Y3;

Mi Pad 4;

Mi Pad 4 Plus;

Mi Play;

Mi 9 SE.

Все перечисленные устройства официально больше не поддерживаются Xiaomi и найденные уязвимостях в безопасности исправляться не будут. Например, серия Redmi 7 была представлена три года назад и с момента релиза получила всего одно обновления операционной системы Android.

Ранее аналогичный список с устройствами Xiaomi был опубликован в мае 2022 года.

В прошлом месяце Xiaomi провела презентацию и показала доступные Redmi Note 11T Pro и Pro+, а также долгожданный смарт-браслет Mi Band 7.

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