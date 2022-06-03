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Новости

Xiaomi отказалась от поддержки 10 устройств

Компания Xioami опубликовала список смартфонов и планшетов, которые перестанут получать обновления системы и безопасности. С момента их запуска прошло более двух лет.

Список выглядит следующим образом:

  • Redmi K20;
  • Redmi Note 7;
  • Redmi Note 7S;
  • Redmi Note 7 Pro;
  • Redmi 7;
  • Redmi Y3;
  • Mi Pad 4;
  • Mi Pad 4 Plus;
  • Mi Play;
  • Mi 9 SE.

Все перечисленные устройства официально больше не поддерживаются Xiaomi и найденные уязвимостях в безопасности исправляться не будут. Например, серия Redmi 7 была представлена три года назад и с момента релиза получила всего одно обновления операционной системы Android.

Ранее аналогичный список с устройствами Xiaomi был опубликован в мае 2022 года.

В прошлом месяце Xiaomi провела презентацию и показала доступные Redmi Note 11T Pro и Pro+, а также долгожданный смарт-браслет Mi Band 7.

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Источник:
Xioami

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