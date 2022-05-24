Представлены Redmi 11T Pro и 11T Pro+ с IPS-экраном и NFC

Компания Xiaomi анонсировала новую серию смартфонов Redmi Note 11T. Основной акцент серии делается на производительности, но с некоторыми компромиссами.

Оба смартфона Redmi 11T Pro и 11T Pro+ получили процессор MediaTek Dimensity 8100, а на смену AMOLED-экрана пришёл IPS с частотой обновления 144-Гц. Также смартфоны обладатели общего дизайна, защиты от воды по стандарту IP53, стереодинамиков, 3,5-мм разъёма и модуля NFC.

Флагманская версия Redmi Note 11T Pro+ отличается наличием версии на 8 ГБ ОЗУ, 120-Вт скоростной зарядкой, аккумулятором на 4400 мАч и камерой с основным модулем на 64-Мп.

Более простая версия без знака «+», получила 6/8 ГБ оперативной памяти, увеличенную батарею ёмкостью 5080 мАч и поддержку 67-Вт зарядки. Остальные характеристики полностью идентичны.

Новые Redmi 11T Pro и 11T Pro+ появятся в Китае с 31 мая. Цены следующие: Redmi Note 11T Pro с /128, 8/128, 8/256 ГБ выйдет в 1799, 1899 и 2099 юаней, а Note 11T Pro+ с 8/128, 8/256 ГБ и 8/512 ГБ – в 1999, 2199 и 2399 юаней. Базовый Redmi Note 11T обещали показать только летом.

Также на сегодняшней презентации Xioami представила долгожданный фитнес-браслет Mi Band 7.

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