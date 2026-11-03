Xiaomi представила REDMI M100 Pro — перелицованный «народный» REDMI

Сегодня в Китае Xiaomi без лишнего шума представила смартфон REDMI M100 Pro. Новинка по техническим характеристикам нечем не отличается от двухгодовалого бюджетного REDMI Note 14 Pro, даже расцветки корпуса такие же. Изменилась лишь цена, которую увеличили на 1000 юаней (12 258 ₽), версию на 12/256 ГБ памяти оценили в 2499 юаней (30 634 ₽).

REDMI M100 Pro оснащён 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2712 x 1220 точек и частотой обновления 120 Гц, ШИМ 1920 Гц, максимальная яркость достигает до 1200 нит и 3000 нит в пике. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 20-мегапикселей OmniVision OV20B (1/4″) с поддержкой записи видео 1080р@60 fps.

Основной модуль камер состоит из трёх сенсоров, из которых:

Главный на 50 Мп Sony LYT-600 (1/1,96″, f/1.5, OIS);

Широкоугольный на 8 Мп Sony IMX355 с углом захвата 120 гр (1/4″, f/2.2);

Макро на 2 Мп (f/2.4).

За вычислительные возможности отвечает однокристальная система MediaTek Dimensity 7300 Ultra, которая работает в паре с оперативной памятью стандарта LPDDR4x и хранилищем типа UFS 2.2. Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 5500 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Из прочего, смартфон получил 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, стереодинамики, встроенный в дисплей сканер отпечатка пальца, влагозащиту по стандарту IP68, ИК-порт и разъём USB-C.