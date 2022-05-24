Представлен смарт-браслет Xiaomi Mi Band 7

Компания Xiaomi представила долгожданный фитнес-браслет Mi Band 7. По сравнению с предшественником его AMOLED-дисплей заметно увеличился с 1,56″ до 1,62″ и стал более квадратным.

Новый дисплей с разрешением 490×192 точек умещает больше информации, поэтому пользователь сможет комфортно прочитывать поступающие уведомления. За автономностью следит аккумулятор до 180 мАч. Корпус браслет способен выдержать погружение в воду на глубину до 50 метров.

Браслет поддерживает до 120 спортивных режимов и позволяет оценивать свои результаты. Кроме базового шагомера и пульсометра, появились функции круглосуточного мониторинга кислорода в крови и модуль NFC. Умный будильник, который так многим полюбился с первого поколения, наконец-то вернулся на своё место.

Браслет Xiaomi Mi Band 7 появится в продаже с 31 мая по цене 239 и 279 юаней за базовую и NFC-версию.

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