Xiaomi показала флагман Redmi K70 Pro в двух цветах [ключевые характеристики]

На днях Xiaomi показала субфлагман Redmi K70E и раскрыла некоторые его технические характеристики, а сегодня вендор опубликовал изображения флагмана Redmi K70 Pro в двух цветовых расцветках.

По словам компании, текстура белого варианта смартфона имитирует «процесс преобразования кристаллов льда в ледники», а средняя часть девайса выполнена из полированного металла.

Чёрная версия Redmi K70 Pro получила схожею текстуру, но Xiaomi называет это исполнение «чернильное перо».

Помимо этого, был опубликован тизер раскрывающий дизайн лицевой части смартфона. Судя по изображению, девайс получил плоский 6,67-дюймовый дисплей с узкими рамками и фронтальной камерой, размещённой по центру в верхней части экрана. На других тизерах сказано, что толщина устройства составляет 74,9 мм, блок камер прикрыт прочным стеклом толщиною 1,3 мм, а в качестве операционной системы указана Xiaomi HyperOS.

Что касается технических характеристик, инсайдеры приписывают смартфону флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3, в базовой версии 12 Гб ОЗУ и 256 Гб ПЗУ, главную камеру на 50-мегапиксилей с поддержкой оптической стабилизации изображения и 2-кратный телевик. Ожидается, что стоимость Redmi K70 Pro будет в районе 545 $ (48 650 ₽).

Презентация смартфонов серии Redmi K70 состоится 29 ноября.