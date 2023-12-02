Xiaomi объявила дату начала предпродаж титанового Xiaomi 14 Pro

Официальная премьера Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition прошла еще 26 октября, но реальные продажи смартфона так и не начались. Накануне Xiaomi объявила о начале приема предзаказов в Китае.

Их начнут принимать с 5 декабря на официальном сайте Xiaomi Mall, а также на других крупных торговых площадках страны. Точная дата начала открытых розничных продаж пока неизвестна.

Основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь ранее признался, что производство титанового Xiaomi 14 Pro сопровождается серьезными трудностями из-за сложности обработки и высокой стоимости титанового сплава. Это и замедляет темпы выпуска нового устройства.

Титановый Xiaomi 14 Pro характеристиками не отличается от стандартной модели Xiaomi 14 Pro, которая уже доступна в продаже. Особенностью версии SE является титановая рамка и единственная конфигурация с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Цена за титановую модель составляет $920 (~82600 рублей).