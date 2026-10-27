Дизайн базового флагмана Xiaomi 18 раскрыт производителем чехлов
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Дизайн базового флагмана Xiaomi 18 раскрыт производителем чехлов

Смартфон не получит дополнительный дисплей как у Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:44
Дизайн базового флагмана Xiaomi 18 раскрыт производителем чехлов

В Сети появились первые изображения чехлов для базового флагмана Xiaomi 18, раскрывающие его обновлённый дизайн. Подлинность этих фотографий подтвердил авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

Судя по изображениям, Xiaomi 18 внешне будет кардинально отличаться от старших флагманов Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max, оснащённых дополнительным дисплеем, который в базовую модель не установят. Грядущий смартфон получит блок камер с тремя объективами, из которых два расположены вертикально — главный сенсор и перископ, а ширик разместится отдельно, в овальном вырезе справа.

Кроме этого, Digital Chat Station отметил, что «плато» камер будет окрашено в чёрный цвет, а сам смартфон представят в четырёх цветовых решениях — белом, чёрном, фиолетовом и красной расцветках.

Презентация Xiaomi 18 ожидается в декабре 2026 года.

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