Создатели Minecraft сменили название и логотип
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Создатели Minecraft сменили название и логотип

Постоянство – это не всегда хорошо. У нас всегда возникает желание в нем что-нибудь изменить. Это касается не только человека, но и компаний. Нечто подобное произошло и с Mojang, компании, известной как разработчик Minecraft. Компания существует уже более 10 лет и с того момента ничего экстраординарного с ней не происходило. До этого момента.

2 17

Нельзя, конечно, называть это экстраординарным, но представители Mojang решили сделать ребрендинг. А почему бы и нет? Теперь компания называется иначе, да и логотип изменился. Возможно, стоило бы провести конкурс на самое изящное или занятное название, но представители Mojang решили использовать только свои ресурсы.

В итоге, теперь вместо Mojang мы видим Mojang Studios. Кстати, это не последнее изменение в недрах компании, а точнее, в отделе разработки. Появились слухи, будто бы Minecraft больше не будет таким, каким мы его знаем. Руководители теперь уже Mojang Studios решили выйти за пределы вселенной Minecraft. Что же на этот раз они задумали?

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте

1
Комментарии

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
1 Цепочка комментария
0 Ответы по цепочке
1 Последователи
 
Популярнейший комментарий
Цепочка актуального комментария
1 Авторы комментариев
Артёмка Авторы недавних комментариев
  Подписаться  
новее старее большинство голосов
Уведомление о
Артёмка
Артёмка

Мдаа, будет опять что-то по типу Story mode

Голос за-1Голос против 
18.05.2020 12:45

Читайте также

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить