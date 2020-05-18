Создатели Minecraft сменили название и логотип

Постоянство – это не всегда хорошо. У нас всегда возникает желание в нем что-нибудь изменить. Это касается не только человека, но и компаний. Нечто подобное произошло и с Mojang, компании, известной как разработчик Minecraft. Компания существует уже более 10 лет и с того момента ничего экстраординарного с ней не происходило. До этого момента.

Нельзя, конечно, называть это экстраординарным, но представители Mojang решили сделать ребрендинг. А почему бы и нет? Теперь компания называется иначе, да и логотип изменился. Возможно, стоило бы провести конкурс на самое изящное или занятное название, но представители Mojang решили использовать только свои ресурсы.

В итоге, теперь вместо Mojang мы видим Mojang Studios. Кстати, это не последнее изменение в недрах компании, а точнее, в отделе разработки. Появились слухи, будто бы Minecraft больше не будет таким, каким мы его знаем. Руководители теперь уже Mojang Studios решили выйти за пределы вселенной Minecraft. Что же на этот раз они задумали?