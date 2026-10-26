Xiaomi представила Mijia Multi-Head Fascia Gun 3C с 16 массажными головками

Xiaomi представила в Китае массажёр Mijia Multi-Head Fascia Gun 3C с 16 несменными головками, которые работают одновременно. Устройство уже доступно для предзаказа.

Мягкие сферические головки из EVA нельзя менять, в отличие от трёх сменных насадок предыдущего Mijia Multi-Head Massage Gun 3. По заявлению Xiaomi, теоретическая площадь воздействия составляет 14 070 мм² при глубине прижатия и хода по 4 мм, а эффективность до 16 раз выше, чем у прежних одноголовочных моделей компании.

Массажёр предназначен для поясницы, бёдер и ног: его можно положить под ногу или прислониться к нему спиной, а рукоятка помогает массировать спину и плечи.

Усилие достигает 25 кг, предусмотрены два режима с тремя уровнями скорости каждый и память последних настроек. Режим постоянной частоты предлагает 1400, 2000 или 2500 об/мин, переменной — диапазоны 1400–1900, 1700–2200 и 2000–2500 об/мин с заявленным допуском ±8%.

Аккумулятор ёмкостью 1900 мА·ч заряжается через USB-C. Xiaomi заявляет до 12 дней работы по 10 минут ежедневно. Оценка основана на примерно 120 минутах работы на первой скорости при нагрузке 3 кг и температуре 25 °C.

Рекомендованная цена составляет 299 юаней, о выпуске за пределами Китая пока не объявлено.