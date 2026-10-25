Xiaomi готовит REDMI Book 16 2027 с обновлённым дизайном и заменяемой оперативной памятью

Xiaomi раскрыла новые подробности о ноутбуках REDMI Book 2027, презентация которых состоится 27 октября в Китае. Линейка получит обновлённый дизайн, процессоры Intel нового поколения и улучшенную автономность.

Директор по маркетингу продуктов Xiaomi Ма Чжию подтвердил, что 16-дюймовый REDMI Book 16 2027 впервые получит полноценный цифровой блок клавиатуры. По его словам, пользователи давно просили добавить его в крупную модель.

Согласно предварительным данным, ноутбук оснастят процессором Intel Core 5 320 семейства Wildcat Lake и оперативной памятью DDR5 с возможностью самостоятельной замены. В предыдущем поколении память была распаяна на материнской плате. Также ожидается улучшенная система охлаждения с двумя вентиляторами.

Младший REDMI Book 14 2027 получит экран с разрешением 2,8K, аккумулятор ёмкостью 72 Вт·ч и привычный набор разъёмов: два USB-A, два USB-C, HDMI и 3,5 мм для наушников.

Обеим моделям также приписывают поддержку обновлённого ИИ-помощника Super XiaoAI 2.0 для работы с документами и взаимодействия с другими устройствами Xiaomi.

Полные характеристики и стоимость REDMI Book 2027 объявят 27 октября. Информации о выходе ноутбуков за пределами Китая пока нет.