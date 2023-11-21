Xiaomi анонсировала Redmi K70E: первый смартфон на чипе Dimensity 8300 и HyperOS

Сегодня состоялось мероприятие, на котором MediaTek представила однокристальную систему Dimensity 8300. Пользуясь этим случаем, Xiaomi на этой пресс-конференции анонсировала смартфон, работающий на базе данной платформы.

Речь идёт о субфлагмане Redmi K70E, который первым в мире получит новейший чип Dimensity 8300 причём разогнанную версию Ultra у которой чуть выше максимальная тактовая частота в сравнении с базовым процессором без приставки «Ultra». Кроме этого, на конференции сообщили, что смартфон будет работать под управлением операционной системы Xiaomi HyperOS.

Более того, Xiaomi опубликовала тизеры грядущей новинки, в одном из которых говорится, что девайс обеспечит высокую производительность в играх и AI. В другом слайде компания сообщает, что Redmi K70E в бенчмарке AnTuTu версии 10 способен набрать 1 526 328 баллов, это означает, что производительность устройства будет всего на треть меньше флагманских смартфонов. С актуальной статистикой лидеров AnTuTu можно ознакомиться в этом материале.

Полноценная презентация Redmi K70E состоится до конца этого месяца, но точная дата пока неизвестна. Ожидается, что вместе с Redmi K70E дебютирует модель K70 на чипе Snapdragon 8 Gen 2 и флагман K70 Pro на Snapdragon 8 Gen 3.