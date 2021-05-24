WWDC21 начнётся 7 июня и пройдёт в онлайн-формате

Стала известна программа конференции WWDC21, в которой смогут принять участие более 30 миллионов разработчиков Apple из 227 регионов мира. Все мероприятия можно посетить бесплатно.

Сегодня компания Apple представила программу ежегодной Всемирной конференции разработчиков, объявила даты вступительной презентации и встречи Platforms State of the Union, а также рассказала, как разработчики смогут узнать о будущих функциях iOS, iPadOS, macOS, tvOS и watchOS. Встречи на WWDC21 будут бесплатными для разработчиков со всего мира. Apple расскажет о своих новых технологиях, инструментах и платформах. У разработчиков будет возможность пообщаться друг с другом и с инженерами Apple — и получить советы по созданию инновационных игр и приложений, открывающих новые возможности платформ Apple.

Мероприятие Apple7 июня, 20:00 мск

WWDC21 начнётся с презентации обновлений, которые будут выпущены для всех платформ Apple позже в этом году. Прямая трансляция будет вестись из Apple Park, а посмотреть её можно будет на сайте apple.com, в приложениях Apple Developer и Apple TV, а также на сайте YouTube. После завершения трансляции будет доступна её запись.

Platforms State of the Union8 июня, 00:00 мск

На этой встрече будут более подробно рассматриваться новые инструменты, технологии и усовершенствования платформ Apple, которые дадут разработчикам возможность создавать ещё более интересные и функциональные приложения. Трансляция встречи Platforms State of the Union будет доступна в приложении Apple Developer и на сайте Apple для разработчиков.

Apple Design Awards 11 июня, 00:00 мск

Премия Apple Design Awards ежегодно вручается разработчикам Apple за лучшие творческие и технические решения. Трансляцию процедуры вручения можно будет посмотреть в приложении Apple Developer и на сайте Apple для разработчиков.

Встречи с экспертами

Более 200 презентаций, практических занятий и встреч состоится в рамках WWDC21. Они дадут участникам уникальную возможность пообщаться с инженерами и дизайнерами Apple и больше узнать о новых инструментах и технологиях, которые разработчики будут использовать для создания нового поколения приложений. Более 1000 экспертов Apple будут проводить индивидуальные консультации для участников Apple Developer Program: отвечать на вопросы о новых API, делиться рекомендациями, анализировать примеры дизайна и пользовательского интерфейса приложений. Также в течение всей недели инженеры Apple будут отвечать на вопросы на форумах для разработчиков и участвовать в технических дискуссиях. Видеозаписи встреч с экспертами будут публиковаться ежедневно, начиная с 8 июня, в приложении Apple Developer и на сайте Apple для разработчиков.

Особые мероприятия

Кроме встреч и практических занятий с инженерами и дизайнерами Apple, на конференции WWDC21 будут проводиться особые презентации и мероприятия, цель которых — рассказать о выдающихся разработчиках и сплотить сообщество. Можно будет принять участие в конкурсах программирования или дизайна, посмотреть выступления приглашённых специалистов и ещё многое другое.

Павильоны

На WWDC21 впервые будут организованы павильоны — они помогут разработчикам легко находить презентации, практические занятия и особые мероприятия на выбранную тему. Каждый посетитель конференции сможет составить индивидуальную подборку встреч и презентаций, а также просматривать контент, упорядоченный по разделам: SwiftUI, инструменты для разработчиков, инклюзивность и универсальный доступ и так далее. Персонализация будет доступна только в приложении Apple Developer.

1 июня Apple посвятит разработчикам-студентам из разных стран мира. В этот день будут объявлены победители конкурса Swift Student Challenge. Этот конкурс — превосходная возможность для студентов любого возраста показать свою любовь к программированию, создав собственное приложение на Swift.

Всем разработчикам рекомендуется скачать приложение Apple Developer — дополнительная информация о WWDC21 будет размещаться в нём ещё до 7 июня, когда начнётся конференция.

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