М.Видео и Эльдорадо будут бесплатно обновлять ноутбуки до Windows 11 всем желающим

Компания М.Видео-Эльдорадо в преддверии выхода новой версии ОС Windows оценила объём спроса на ноутбуки на российском рынке за последние семь лет, с момента выхода Windows 10. По данным М.Видео-Эльдорадо, россияне с 2015 года приобрели порядка 11 млн штук мобильных компьютеров на Windows 10. Каждый четвёртый ноутбук россияне покупают в М.Видео или Эльдорадо.

Эксперты сетей бесплатно помогут пользователям обновить операционную систему до Windows 11 после её старта осенью этого года – достаточно будет принести своё устройство в ближайший магазин.

В первом полугодии 2021 года продажи ноутбуков в России выросли на четверть

Продажи ноутбуков в розничном сегменте на российском рынке в первом полугодии 2021 года могут превысить 77 млрд рублей и 1,3 миллиона штук. Каждый четвёртый ноутбук приобретается в М.Видео или Эльдорадо и более 85% продаж составляют устройства на операционной системе Windows 10. Последняя версия – Windows 10 – вышла в середине 2015 года. За последние пять лет по оценке М.Видео-Эльдорадо на российском рыке было продано более 11 млн ноутбуков на этой ОС.

При выборе ноутбука пользователи все чаще обращают внимание на производительность и актуальные технические характеристики: время автономной работы, качество изображения, объём памяти и наличие встроенной камеры. Высокую позитивную динамику продолжают демонстрировать геймерские модели – в этом году каждый шестой проданный ноутбук игровой, их используют в том числе для работы с ресурсоёмкими программами. Инвестиционный спрос способствует увеличению доли ноутбуков стоимостью выше 40 000 рублей.

Ещё одним трендом 2021 года стало увеличение интереса к компактным и мощным моделям до 13 и 15 дюймов, которые удобнее транспортировать, также растут продажи ноутбуков с большим дисплеем от 16 дюймов для комфортной работы, учёбы, развлечений и решения других задач из дома. При этом порядка 60% штучных продаж приходится на устройства с размером экрана от 15 до 16 дюймов. В топ-5 наиболее популярных производителей в количественном выражении на российском рынке вошли Asus, HP, Lenovo, Acer, а также Apple.

С сохранением полностью удалённого или гибридного формата работы или учёбы в период пандемии COVID-19 сегмент ноутбуков продолжает пользоваться повышенным спросом, для многих это главный инструмент рабочих коммуникаций. Обновление Windows доступно бесплатно абсолютно всем пользователям, но может вызвать вопросы. Как официальный партнёр Microsoft в России, мы проводим обучение наших специалистов и будем рады совершенно бесплатно помочь всем с переходом на новую ОС – для этого достаточно принести ноутбук, купленный в любом месте, к нам в магазин и обратиться к персоналу. Руководитель департамента «Домашний офис и фото» Олег Резников.

Преимуществами новой версии пользователи лицензионной версии Windows 10 в России смогут воспользоваться уже этой осенью. При необходимости они смогут обратиться за консультацией в ближайший магазин М.Видео или Эльдорадо, где на сервисной зоне специалисты помогут с переходом на Windows 11. Среди минимальных системных требований для обновления: процессор (два ядра, Intel 8-ое поколение, AMD Ryzen gen 2 (Zen+), Qualcomm 7c, 8c, 8cx), память – 4 Гб, накопитель – 64 Гб, экран – от 9 дюймов с разрешением 1366×768, безопасность – TPM 2.0 / UEFI Secured Boot, GPU – DirectX 12 compatible graphics / WDDM 2.x, разрядность ОС – только 64 бита.

👉 Получайте самое новое в Вконтакте и Telegram