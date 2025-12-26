Названы самые продаваемые игры в России в 2025 году | The GEEK
close
ИгрыНовости

Названы самые продаваемые игры в России в 2025 году

Проекты EA Sports забрали практически весь топ-5.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:15

Самой продаваемой видеоигрой 2025 года в России стала EA Sports FC 25 для PlayStation 5. Об итогах продаж редакции The GEEK рассказали в пресс-службе «М.Видео».

Версия EA Sports FC 25 для PlayStation 4 также вошла в топ и заняла четвёртое место, а новая EA Sports FC 26 замкнула пятёрку лидеров по выручке.

Второе место заняла Grand Theft Auto V для PS5. При этом именно GTA V вновь стала лидером по количеству проданных копий. Третья место досталось ещё одному проекту EA Sports — UFC 5.

Топ-20 игр по продажам в 2025 году

  1. PS5 EA Sports FC 25
  2. PS5 Grand Theft Auto V
  3. PS5 UFC 5
  4. PS4 EA Sports FC 25
  5. PS5 EA Sports FC 26
  6. PS5 The Last of Us Part 2. Remastered
  7. PS5 Marvel Человек-паук 2
  8. PS5 Mortal Kombat 11: Ultimate
  9. PS4 It Takes Two
  10. PS5 Gran Turismo 7
  11. PS4 Grand Theft Auto V. Premium Edition
  12. PS5 Atomic Heart
  13. PS4 Mortal Kombat 11 Ultimate
  14. PS4 Red Dead Redemption 2
  15. PS5 Ведьмак 3: Дикая охота. Полное издание.
  16. PS5 The Last of Us Part 1
  17. PS5 Mortal Kombat 1
  18. PS5 Astro Bot
  19. PS5 Hogwarts Legacy
  20. PS5 God of War: Ragnarok
