Названы самые продаваемые игры в России в 2025 году

Самой продаваемой видеоигрой 2025 года в России стала EA Sports FC 25 для PlayStation 5. Об итогах продаж редакции The GEEK рассказали в пресс-службе «М.Видео».
Версия EA Sports FC 25 для PlayStation 4 также вошла в топ и заняла четвёртое место, а новая EA Sports FC 26 замкнула пятёрку лидеров по выручке.
Второе место заняла Grand Theft Auto V для PS5. При этом именно GTA V вновь стала лидером по количеству проданных копий. Третья место досталось ещё одному проекту EA Sports — UFC 5.
Топ-20 игр по продажам в 2025 году
- PS5 EA Sports FC 25
- PS5 Grand Theft Auto V
- PS5 UFC 5
- PS4 EA Sports FC 25
- PS5 EA Sports FC 26
- PS5 The Last of Us Part 2. Remastered
- PS5 Marvel Человек-паук 2
- PS5 Mortal Kombat 11: Ultimate
- PS4 It Takes Two
- PS5 Gran Turismo 7
- PS4 Grand Theft Auto V. Premium Edition
- PS5 Atomic Heart
- PS4 Mortal Kombat 11 Ultimate
- PS4 Red Dead Redemption 2
- PS5 Ведьмак 3: Дикая охота. Полное издание.
- PS5 The Last of Us Part 1
- PS5 Mortal Kombat 1
- PS5 Astro Bot
- PS5 Hogwarts Legacy
- PS5 God of War: Ragnarok
