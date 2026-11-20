Компания OpenAI, известная по ChatGPT, продолжает работу над собственным смартфоном. За сборку устройства предположительно будет отвечать FIH Mobile, дочерняя компания Foxconn, одного из крупнейших производителей iPhone.

Как сообщает китайское издание Securities Times со ссылкой на источники в цепочке поставок, FIH Mobile уже получила заказ на участие в производстве смартфона OpenAI. Однако характеристики устройства, объёмы выпуска и сроки массового производства пока не раскрываются.

По данным других отраслевых источников, смартфон может поступить в продажу в конце 2027 года или в 2028 году. К проекту также предположительно привлекут поставщиков Apple, включая Luxshare Precision и AAC Technologies.

Ранее сообщалось, что OpenAI рассматривает создание смартфона с глубокой интеграцией искусственного интеллекта, способного самостоятельно выполнять пользовательские задачи.

Ни OpenAI, ни Foxconn официально не подтвердили информацию о заказе. Дизайн и стоимость будущего устройства остаются неизвестными.