Вместо нового iPad Air покупательнице М.Видео попытались выдать заблокированный витринный планшет
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Вместо нового iPad Air покупательнице М.Видео попытались выдать заблокированный витринный планшет

Магазин подтвердил, что планшет был витринным, но заменить его на новый отказался.

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Редакция The GEEK сегодня в 13:32

Жительница Волгограда пожаловалась в соцсетях на М.Видео после попытки получить оплаченный онлайн-заказ. Вместо нового iPad Air 11 с чипом M2 и 256 ГБ памяти ей предложили витринный экземпляр с повреждениями и заблокированным устройством.

В распоряжении редакции The GEEK оказались скриншоты заказа, переписка с М.Видео и письменный ответ магазина.

Заказ был оформлен и оплачен на сайте за 34 000 рублей. Покупательница утверждает, что при оформлении её не предупреждали о витринном состоянии устройства. На предоставленном редакции скриншоте заказа соответствующей отметки также нет.

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11 сентября она приехала за планшетом в магазин М.Видео в ТРК «Мармелад». По её словам, сотрудники сначала вынесли коробку без устройства, а затем начали искать сам iPad в торговом зале. Предложенный планшет оказался со следами эксплуатации, а на экране отображалось сообщение «Устройство „iPad“ недоступно».

Покупательница отказалась принимать планшет и потребовала новый запечатанный экземпляр. В письменном ответе от 14 сентября М.Видео подтвердило, что устройство было витринным и имело внешние недостатки, однако в замене отказало из-за отсутствия другого экземпляра на складе магазина.

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В переписке покупательница указала, что ни в карточке товара, ни в заказе не было информации о витринном состоянии устройства. Представитель М.Видео ответил, что такая пометка должна отображаться непосредственно в заказе.

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В пресс-службе М.Видео сообщили The GEEK, что заказ по-прежнему числится готовым к выдаче, однако покупательница отказалась забирать предложенный товар. Компания готова оформить возврат денежных средств, но клиентка настаивает на замене устройства на аналогичный новый экземпляр, которого в наличии в конкретном магазине нет.

Также в М.Видео сообщили, что по требованиям покупательницы принято новое заявление и ей направлен официальный ответ.

Покупательница, в свою очередь, настаивает именно на исполнении оплаченного заказа с выдачей нового запечатанного iPad.

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