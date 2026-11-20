Яндекс добавил персональные ИИ-подсказки в мобильное приложение «Яндекс с Алисой AI» и компьютерную версию Яндекс Браузера.

Теперь нейросеть анализирует интересы пользователя и предлагает темы для дальнейшего изучения. Например, после вопросов об архитектуре может предложить узнать, как климат влиял на строительство старинных зданий.

Подсказки появляются под поисковой строкой. Достаточно нажать на одну из них, чтобы начать диалог с Алисой AI.

Функция уже доступна пользователям. При желании персональные рекомендации можно отключить в настройках.