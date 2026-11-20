Китайская BYD представила⁠ гибридный кроссовер Fang Cheng Bao Ti 9 с необычной функцией.

Его руль поворачивается на 180 градусов и убирается в переднюю панель, а водительское кресло откидывается на 165 градусов, превращая салон в зону отдыха. Убрать руль можно только на стоянке.

В салоне установлены 30-дюймовый дисплей, потолочный экран на 21,4 дюйма, холодильник и раскладные столики. Также предусмотрены подруливающие задние колёса и система помощи водителю God’s Eye B с лидаром.

Гибридная установка развивает 536 л.с. и разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 4,8 секунды. Общий запас хода достигает 1630 км, из которых до 400 км можно проехать на электротяге.

Цены в Китае начинаются от 279 900 юаней (3,4 млн рублей). Версия со складным рулём стоит от 329 900 юаней (около 4 млн рублей).