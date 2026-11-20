Китайская компания Komodo Smart Technology представила игровую мышь Borslon, которую можно надеть на указательный палец правой руки. Благодаря подвижной конструкции устройство также складывается и используется как обычная мышь.

Под кончиком пальца расположен оптический сенсор PAW3395 с чувствительностью до 26 000 DPI. Сбоку находятся пять программируемых кнопок и колесо прокрутки. Частота опроса достигает 8000 Гц, а вес составляет всего 36 граммов.

Правда, Borslon работает исключительно по проводу USB-C и пока рассчитана только на правшей.

На Kickstarter мышь доступна за $99 (около 8000 рублей), а будущая розничная цена составит $158. Сейчас существует рабочий прототип, первые поставки запланированы на февраль 2027 года.