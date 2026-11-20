Grand Theft Auto VI установила новый рекорд продаж. По оценке аналитической компании Sensor Tower, к концу первого дня после релиза игра разошлась тиражом 24,58 млн копий и принесла около $2,36 млрд.

Как сообщает Video Games Chronicle, примерно 75% продаж пришлось на PlayStation 5. Владельцы консоли Sony приобрели около 18,4 млн копий, тогда как на Xbox Series X|S пришлось 6,15 млн.

Для сравнения, GTA V в 2013 году заработала более $815 млн за первые сутки, а отметку в $1 млрд преодолела только через три дня.

Если оценки подтвердятся, GTA VI станет самым успешным запуском в истории индустрии развлечений по выручке. Игра превзошла даже крупнейшие кинопремьеры, включая «Мстители: Финал», собравшие около $1,22 млрд за дебютный уикенд.

Впрочем, данные Sensor Tower учитывают не только покупки в день выхода, но и предварительные заказы. Rockstar Games и Take-Two пока не раскрывали официальную статистику продаж.