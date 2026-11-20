Разработчики Signal объявили о новых ограничениях для защиты личных сообщений от искусственного интеллекта. Мессенджер начал блокировать снимки экрана и попытки ИИ-помощников прочитать содержимое переписок.

Как сообщается в официальном блоге Signal, причиной стали новые возможности Siri, Gemini и других ИИ-агентов, встроенных в операционные системы. Они способны анализировать информацию на экране смартфона, включая сообщения в защищённых приложениях.

Сквозное шифрование не спасает от такого доступа. Нейросеть может прочитать уже расшифрованный текст непосредственно с экрана и передать полученные данные за пределы мессенджера.

Ранее Reuters выяснило, что один из ИИ-агентов смог получить доступ к перепискам Signal на компьютере Apple и Android-смартфоне, используя предоставленные ему системные разрешения.

Теперь на iPhone с iOS 27 защита от Siri AI включена по умолчанию. На Android функция Screen Security активируется автоматически при обнаружении попытки ИИ-помощника прочитать экран. Нововведения доступны в Signal 8.37 для iPhone и 8.35.1 для Android.

При необходимости пользователи смогут самостоятельно отключить ограничения, чтобы снова делать скриншоты.

В Signal признают, что принятые меры не гарантируют полной защиты. Например, на macOS пока отсутствует надёжный механизм блокировки подобных снимков экрана. Разработчики призвали Apple, Google и Microsoft предоставить приложениям больше возможностей для ограничения доступа ИИ к конфиденциальным данным.