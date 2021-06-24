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Новости

Microsoft представила операционную систему Windows 11

Компания Microsoft представила операционную систему Windows 11. Её показали на мероприятии Whatʼs Next for Windows, трансляция доступна ниже.

Новая ОС получит поддержку Android-приложений, будет быстрее работать и загружаться, сможет получать обновления в фоновом режиме, а также получит дизайнерские отличия.

У новой версии системы будет меню «Пуск» по центру, а также панель задач, закругленные окна приложений и новые анимации. Обещаны виджеты, новый магазин Microsoft Store и другие изменения.

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Источник:
YouTube
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