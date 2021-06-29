На самом деле Windows 11 не устанавливали на Lumia 950XL. ARM-сборки пока нет в открытом доступе

Недавно сообщалось, что разработчик Густав Монсе сумел установить и запустить Windows 11 на смартфоне Lumia 950 XL. Однако оказалось, что это не совсем так.
Изображения, опубликованные ранее, были просто удалённым подключением через протокол RDP. Смартфон подключили к компьютеру и передали на него картинку. Это пояснил сам специалист.
Суть в том, что сборка Windows 11 для процессоров ARM пока что не появилась, так что установить её нельзя. Быть может, она появится ближе к релизу.
Не исключено, что в будущем действительно получится адаптировать новую систему под смартфоны. Однако пока что этого не произошло.
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