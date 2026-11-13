В Windows обнаружили уязвимость, позволяющую получить права SYSTEM

Исследователь безопасности Абдельхамид Насери, известный как Nightmare Eclipse, опубликовал эксплойт SignDrop для уязвимости нулевого дня в системе журналирования CLFS операционной системы Windows.

Уязвимость позволяет локальному пользователю повысить привилегии до уровня SYSTEM, получив практически полный контроль над системой.

SignDrop использует ошибку в механизме защиты CLFS, который Microsoft внедрила в октябре 2025 года. Эксплойт заставляет Windows Defender открыть подготовленный файл журнала, после чего система создаёт связанный с ним файл с привилегиями SYSTEM. Такой механизм позволяет злоумышленнику повысить собственные права доступа.

Автор проверил эксплойт на Windows 11 26H2 и экспериментальных сборках Windows 11 и Windows Server 2025. По его оценке, уязвимость может затрагивать до 80% установок Windows, однако независимого подтверждения этой цифры нет.

Работоспособность эксплойта подтвердили сторонние исследователи, хотя атака срабатывает нестабильно. На момент публикации Microsoft не выпустила исправление, а подтверждённых случаев использования SignDrop в реальных атаках нет.