Через уязвимость в Windows пользователь может получить полные
Новости

В Windows обнаружили уязвимость, позволяющую получить права SYSTEM

Исследователь опубликовал эксплойт SignDrop, использующий механизм защиты Windows. Исправления пока нет.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 01:00
В Windows обнаружили уязвимость, позволяющую получить права SYSTEM

Исследователь безопасности Абдельхамид Насери, известный как Nightmare Eclipse, опубликовал эксплойт SignDrop для уязвимости нулевого дня в системе журналирования CLFS операционной системы Windows.

Уязвимость позволяет локальному пользователю повысить привилегии до уровня SYSTEM, получив практически полный контроль над системой.

SignDrop использует ошибку в механизме защиты CLFS, который Microsoft внедрила в октябре 2025 года. Эксплойт заставляет Windows Defender открыть подготовленный файл журнала, после чего система создаёт связанный с ним файл с привилегиями SYSTEM. Такой механизм позволяет злоумышленнику повысить собственные права доступа.

Автор проверил эксплойт на Windows 11 26H2 и экспериментальных сборках Windows 11 и Windows Server 2025. По его оценке, уязвимость может затрагивать до 80% установок Windows, однако независимого подтверждения этой цифры нет.

Работоспособность эксплойта подтвердили сторонние исследователи, хотя атака срабатывает нестабильно. На момент публикации Microsoft не выпустила исправление, а подтверждённых случаев использования SignDrop в реальных атаках нет.

Читайте в Телеграм
Выбор редакции

От MagSafe
до геймпада

Смотреть подборку

Шесть полезных аксессуаров для тех, кому мало одного iPhone.

Главное по теме

Новости Microsoft объяснила, почему «Диспетчер задач» зависает именно тогда, когда он нужен

Даже высокий приоритет не гарантирует работу системной утилиты при перегрузке компьютера.
Новости «Хватит притворяться»: сотрудник Xbox раскрыл правду об использовании ИИ Новости Windows 11 получит мощное обновление поиска с новыми функциями

Похожие материалы

Metro Redux Вышло бесплатное обновление Metro Redux с режимом 120 кадров/с на Xbox

Metro Redux получила поддержку Xbox Play Anywhere.

 Apple Apple и Microsoft обязали хранить переписку пользователей в России

По данным Bloomberg, Apple и Microsoft внесли в российский реестр 2 октября.

 macOS Приложения недели: управление окнами, передача файлов без облака и другие находки

Диктовка без облака, передача файлов между Mac, Windows и телефоном, удобные окна и управление яркостью монитора. Пять бесплатных…

 Microsoft Windows 11 уместили на CD: образ Pico11 занимает меньше 700 МБ

В экспериментальной Windows 11 ради компактности удалили Windows Update.

Скидки и подборки

От тонкого MagSafe до карманной консоли: 6 крутых аксессуаров для iPhone Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку 7 премиальных аксессуаров для iPhone 17 Pro и 18 Pro, которые хочется себе Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день

Последние новости

Huawei представила первый глюкометр с непрерывным измерением сахара в крови macOS 27 теперь можно запустить на обычном ПК, но пока без Wi-Fi От музыки до приложений с ИИ: Xiaomi рассказала о задних экранах 18 Pro OpenAI запустила кошелёк для покупок с ИИ-агентами: каждую покупку нужно одобрить Huawei Mate X8 могут представить 24 ноября. Складной смартфон получит необычную камеру Все новости
Закреплено
iPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодноiPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодно

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Можно ли верить давлению с запястья? Обзор HUAWEI WATCH D3

11 ноября · HUAWEI

Можно ли верить давлению с запястья? Обзор HUAWEI WATCH D3

Суточный мониторинг, надувная манжета и умные функции.
  1. 11 Ноя

    HUAWEI

    Обзор HUAWEI WATCH 6 Pro Ceramic Edition: элегантность и функциональность в одном флаконе

    Обзор HUAWEI WATCH 6 Pro Ceramic Edition: элегантность и функциональность в одном флаконе
  2. 30 Окт

    Apple

    10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52

    10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52
  3. 27 Окт

    Nothing

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех
  4. 25 Окт

    Raskat

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики
  5. 22 Окт

    Samsung

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух
Смотреть все обзоры →