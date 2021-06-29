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Windows 11 запустили на смартфоне

Разработчик платного приложения для Twitter Густав Монсе установил и запустил тестовую сборку Windows 11 на смартфоне Lumia 950 XL. Что-то подобное он пробовал сделать с Windows 10 для ARM-процессоров.

По словам Монсе, операционная система работает на смартфоне лучше, чем прошлое поколение ОС. Кроме того, смартфон послу установки Windows 11 поддерживает свои привычные функции. Операционная система определила две SIM-карты, позволяет совершать звонки и писать сообщения.

Сразу стоит отметить, что функционал полноценного Windows на Lumia 950 XL ожидать не стоит. Максимум будут запускаться некоторые встроенные приложения Microsoft. Всё из-за ограничений ARM-процессор, разрешения дисплея и самого смартфона.

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