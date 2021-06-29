Windows 11 запустили на смартфоне

Разработчик платного приложения для Twitter Густав Монсе установил и запустил тестовую сборку Windows 11 на смартфоне Lumia 950 XL. Что-то подобное он пробовал сделать с Windows 10 для ARM-процессоров.

Yes it can (for real this time, running natively, not RDP) …at least for now See this SoC is armv8.0, not 8.1, it doesn't support atomic instructions 🙃 pic.twitter.com/TReBQlQZRV — Gustave Monce (@gus33000) June 29, 2021

По словам Монсе, операционная система работает на смартфоне лучше, чем прошлое поколение ОС. Кроме того, смартфон послу установки Windows 11 поддерживает свои привычные функции. Операционная система определила две SIM-карты, позволяет совершать звонки и писать сообщения.

If you wonder how the new settings app cellular pages look with a dual modem device… pic.twitter.com/4JlAjLQQom — Gustave Monce (@gus33000) June 29, 2021

Сразу стоит отметить, что функционал полноценного Windows на Lumia 950 XL ожидать не стоит. Максимум будут запускаться некоторые встроенные приложения Microsoft. Всё из-за ограничений ARM-процессор, разрешения дисплея и самого смартфона.

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